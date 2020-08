Ani v září nebude možné rodit v Trutnově. Porodnice je zavřená od 27. července kvůli chybějícím lékařům a bude i nadále. Pro nastávající maminky to představuje velký problém. V okrese neexistuje kromě Trutnova žádná porodnice, nejbližší jsou v Náchodě a Jilemnici. Ve Vrchlabí a Dvoře Králové nad Labem se už nerodí. Trutnovská nemocnice dál shání lékaře, podle krajského zdravotnického holdingu jedná také o výpomoci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové. V Náchodě už registrují patrný nárůst počtu rodiček.

Porodnice v Trutnově bude zavřená i v září. | Foto: Miloš Šálek

„Poprvé jsem rodila v Trutnově a byla jsem nadmíru spokojená. Teď máme termín až po Novém roce, tak doufám, že se do té doby podaří situaci vyřešit, přivést lékaře do našeho města a znovu otevřít porodnici. Pro maminky, které budou rodit v nejbližší době, to musí být velká komplikace,“ říká Andrea H. z Trutnova, která očekává druhý přírůstek do rodiny po malé Terezce.