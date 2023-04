"Situace s parkováním na Zelené Louce je opravdu složitá. Lidé parkují na trávě, v zákazech, chybí tady místa na parkování. Výstavba parkovacího domu by byla ideálním řešením," uvedl Souček. Autor petice bydlí v Pomněnkové ulici, za parkování by byl ochotný i platit, ačkoliv vedení města občany ujistilo, že by parkování bylo zdarma. "Z bytu bych to měl pět minut, to je dobrá docházková vzdálenost. Návrh architektů se mi líbí. Auta by byla pod střechou, nebude na ně pršet, ani chumelit," dodal.

Zastavte přípravy parkovacího domu, žádají město vlastníci bytů v Trutnově

Starosta Trutnova Michal Rosa petici občanů, kteří výstavbu parkovacího domu podporují, uvítal. "Pro nezúčastněného diváka to totiž zatím vypadá, jako když radnice vnucuje obyvatelům něco, co Zelená Louka nepotřebuje nebo nechce. Z reakcí občanů, se kterými mluvím nebo kteří mi píší, však vím, že to tak není. Petice sice nemůže změnit názor odpůrců, ale může podpořit chuť města v projektu pokračovat," reagoval Rosa.

Naproti tomu jednání s vlastníky bytů v Pampeliškové ulici, v jejichž okolí by měl parkovací dům vyrůst, podle starosty patrně uvízla ve slepé uličce.

"Jednání se samosprávami, které parkovací dům odmítají, komplikuje fakt, že s městem nejednají napřímo, ale přes právního zástupce, kterého k jednání zmocnily. Nejen, že to jednání zdržuje, ale prakticky to vylučuje možnost se domluvit," přiblížil aktuální stav starosta Trutnova.

"Probíhající diskuze bohužel není vedena o úpravách projektu parkovacího domu. Jsou nám pouze předkládány argumenty a návrhy, proč a kam parkovací dům přemístit s jednoznačným cílem výstavbě zabránit. Je mi to líto, protože věřím, že debatou nad probíhajícím projektem bychom mohli najít akceptovatelné řešení," dodal Michal Rosa.

Nechtějí koukat z balkonu do fasády. Obyvatelé jsou proti parkovacímu domu

Vlastníci bytů v Pampeliškové ulici se důrazně postavili proti výstavbě na ploše u nákupního centra CityMarket a na začátku roku oficiálně požádali město, aby zastavilo přípravy parkovacího domu. Nelíbí se jim, že by jim před očima vyrostla betonová stavba. Vedení města kritiku odmítlo.

Navrhované umístění parkovacího domu by podle bytových samospráv z Pampeliškové ulice vedlo k výraznému zhoršení kvality bydlení pro řadu okolních bytových domů. Sdělily to v prohlášení, kterým zareagovaly na informace zveřejněné vedením města. „Přes parkovací dům cesta k lepší Zelené Louce nevede. Pojďme společně hledat jinou cestu,“ uvedli v prohlášení zástupci samosprávy bytového družstva Pampelišková a SVJ 508-509, SVJ 510-512.

Plán Trutnova na stavbu parkovacího domu narazil na odpor obyvatel paneláků

Uvedené samosprávy představují celkem 152 bytů, což znamená zhruba 350 až 400 občanů. Navrhují zpracovat „Plán organizace parkování v klidu“ v rámci Strategického plánu rozvoje města Trutnova na období 2020-2025, a to ve spolupráci s dalšími samosprávami.

Požadují zastavení činností směřujících k výstavbě parkovacího domu u obchodního centra CityMarket. Nabízejí městu spolupráci k vytvoření koncepčního přístupu k parkování na sídlišti Zelená Louka při plánované revitalizaci sídliště. K jednání mají připravený návrh na dobudování parkovacích ploch v jednotlivých lokalitách sídliště tak, aby občané mohli parkovat v docházkové vzdálenosti.

Stavbu parkovacího domu pro 250 míst navrhli architekti z náchodského Atelieru Tsunami jako monolitickou železobetonovou konstrukci s parapety, které zamezují oslňování okolních bytů světlomety aut, a s předsazenou fasádou. Lokalita by splňovala podmínky dotace. Náklady na výstavbu parkovacího domu se pohybují kolem 180 milionů korun. Radnice chce požádat o dotaci, na stavbu parkovacího domu by mohla dostat až 80 milionů korun.