Nová požární zbrojnice dobrovolných hasičů z Horního Starého Města byla jediným místem na Trutnovsku, kde se tímto způsobem volilo. Na stanovišti byli vedle dvou zapisovatelek také tři vojáci z Armády ČR v ochranných oblecích se štíty a tři městští strážníci v uniformách. Situaci přijely zkontrolovat také dvě hlídky policistů.

"Jedna zapisovatelka je povolaná z kraje, jedna z Městského úřadu v Trutnově. Jakmile v 15 hodin volby na stanovišti skončí, odvezu volební urnu na krajský úřad do Hradce Králové," řekla při zahájení nezvyklé volební směny zapisovatelka Dagmar Nesládková z Městského úřadu v Trutnově.

Voliči nejprve předali z auta osobní doklady u zastávky s označením identifikace voliče vojákovi v ochranném obleku a se štítem, který si je přebíral dlouhými nůžkami. Zapisovatelky zkontrolovaly ve stanu totožnost voličů. Po vrácení dokladů řidič popojel na označené místo pro odevzdání hlasovacích lístků. Tam přistoupil k vozidlu voliče druhý voják s volební urnou. Řidič stáhl okénko a do volební urny vhodil volební lístky.

Stanoviště v areálu hasičské zbrojnice se připravovalo ve středu od šesti od rána. Přichystaná tam byla dvě místa. Jeden stan figuroval na výjezdové cestě z hasičské zbrojnice, druhé místo bylo před garáží, kde měly zapisovatelky zázemí. "Stanoviště venku před hasičskou zbrojnicí je to hlavní, kam přijíždějí voliči. V případě velkého počtu voličů, kteří by jezdili volit, je připravené druhé místo," vysvětlila Dagmar Nesládková.

V úterý absolvovaly zapisovatelky školení, jak zvládnout velkou novinku letošních voleb. "V úterý jsme byly od devíti do půl čtvrté na školení na Univerzitě obrany v Hradci Králové, poté na krajském úřadu. Ochranný oblek jsem vyfasovala od Armády ČR, kolegyně z krajského úřadu," dodala.

S nezvyklým způsobem voleb nemá problém. "Nevadí mi to. Jsem u voleb pravidelně, převážně na volebním okrsku na gymnáziu v Trutnově. Od čtvrtka do soboty budeme vyjíždět domů za voliči, kteří se na krajském úřadu nahlásili, že žádají příjezd volební komise," uvedla Dagmar Nesládková.

Na standardních volebních místech budou lidé volit v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 9. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Kdo nemohl využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Ta přijede s přenosnou volební schránkou za voličem domů. Do přenosné volební schránky budou moci volit i senioři a osoby, jimž zdravotní stav neumožňuje dojít do volební místnosti v jejich volebním okrsku. Zájem o tento způsob volby je ovšem třeba nahlásit předem na městském úřadu.

Na Trutnovsku kandidují do Senátu čtyři uchazeči, což je nejmenší počet z okresů, v nichž letos v říjnu probíhají senátní volby. Mezi nimi jsou dva starostové a jedna žena. Kandidují současný senátor Jan Sobotka (STAN), starosta Vrchlabí, který se dostal do Senátu v lednu 2018 na zkrácený mandát po vítězství v doplňovacích volbách nad majitelem královédvorské textilky Juta Jiřím Hlavatým, starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO), advokátka a majitelka Luční a Labské boudy v Krkonoších Klára Sovová (ODS) a Michal Slavka (SPD), nástrojař z Trutnova. Jarolím a Slavka jsou debutanti v senátních volbách.

Do krajských voleb letos kandiduje 12 politických stran, hnutí a sdružení.