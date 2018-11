V Trutnově začíná festival Devět bran

Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka maso, uzeniny, lahůdky - TRUTNOV. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Kauflandu ve městě TRUTNOV. , , Pracovní náplň , • prodej masa , • příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva , • manipulace se zbožím , , Požadujeme , • vyučení v oboru (prodavač nebo řezník) výhodou , • chuť do práce , • nezaučené zaučíme , , Nabízíme , • pracovní poměr na dobu neurčitou s pravidelně vyplácenou mzdou , • bonusy za plnění tržeb, zaměstnanecké nákupy, stravenky , • kreativní práci s lidmi s možností postupu , , V případě zájmu se v dopoledních hodinách zastavte přímo na prodejně, nebo svůj životopis zašlete na mzofova@prochazka.cz.. Pracoviště: Pmu cz, a.s., pracoviště trutnov, Horská, č.p. 647, 541 02 Trutnov 4. Informace: Michaela Zofová, +420 727 901 088.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Lékař 29 300 Kč

Ostatní lékaři specialisté SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ NA NEUROLOGII. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 29300 kč, mzda max. 50700 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ NA NEUROLOGII, VŠ vzdělání, praxe vítána, prac. doba od 7.00 do 15.30 hod., kontakt: denně od 7.00 do 8.00 hod., komunikativní jazyková znalost, možnost ubytování, stravování, , Tato pozice NENÍ podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s.. Pracoviště: Mmn, a.s., Metyšova, č.p. 465, 514 01 Jilemnice. Informace: Jana Matějková, +420 481 551 303.