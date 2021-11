V Trutnově zůstala z adventních akcí aspoň výstava betlémů, jsou z cínu i pečiva

/FOTOGALERIE/ Trutnov musel zrušit slavnostní rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy i Silvestrovský ohňostroj. Konat se může alespoň výstava betlémů, která začala v pátek ve Staré radnici na Krakonošově náměstí. Připravilo ji Středisko volného času. Výstava potrvá do 12. prosince. Lidé si můžou prohlédnout betlémy denně, od 10 do 17 hodin, 12. prosince do 16.00.

Ve Staré radnici v Trutnově začala výstava betlémů, kterou připravilo Středisko volného času. | Foto: Miloš Šálek

"Jsem rád, že výstava betlémů se může uskutečnit i v době přísných protiepidemických opatření. Je to vlastně jediná tradiční předvánoční akce, která se může konat. Proto zveme všechny, aby se přišli podívat na betlémy, stojí to za to. SVČ si zaslouží pochvalu za přípravu," uvedl místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych. Vystavované betlémy jsou vyrobeny z různých druhů materiálu například z papíru, cínu, z vizovického a slaného pečiva, upečené z perníku, paličkované, keramické a betlémy vyřezané z překližky. Podívejte se, jaké mají Trutnov a Dvůr Králové vánoční stromy. Rozsvícení nebude "K vidění jsou kolekce děl náchodského řezbáře a sochaře Zdeňka Farského, početné stádo oveček, které se přišly podívat na svatou rodinu od výtvarnice Terezy Komárkové a desítky betlémů s historickou hodnotou nebo zajímavé zpracováním. Osm škol a školek zareagovalo na naši výzvu a spoluvytvořily betlémský výjev plný oveček," přiblížila náplň výstavy Šárka Rotterová ze SVČ Trutnov. Vstupné na výstavu betlémů v Trutnově je pro dospělé 40 Kč, pro děti 20 Kč.