Výsledky všech testů, provedených v trutnovské nemocnici v souvislosti se zjištěným případem covid 19, zatím nejsou známy.

Potvrdil to dnes ráno hejtman Jiří Štěpán. Hygienici testovali na stovku pacientů a zaměstnanců. Nový případ nákazy se objevil v pátek u pacienta , který se dostavil do nemocnice k ošetření úrazu. Test u něho potvrdil pozitivitu. "Při ošetření se nákaza přenesla na lékaře a zdravotní sestru, následně na jednoho z pacientů," popisuje hejtman aktuální situaci. Výsledky by měly být známy dnes dopoledne.