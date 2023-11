V ulicích Trutnova se objeví šest nových Kamenů zmizelých. Připomenou oběti holocaustu, kteří byli obyvateli Trutnova a zahynuli v koncentračních táborech během druhé světové války. Město je instaluje v místech, kde žili nebo působili - do Bulharské, Polní, Pražské a Sokolské ulice. Prvních šest Kamenů zmizelých Trutnov odhalil v roce 2021 a zapojil se tak do mezinárodního projektu Stolpersteine, jehož cílem je vzpomenout na oběti holocaustu a jejich tragický osud.

V Trutnově se objeví šest nových Kamenů zmizelých. | Foto: Miloš Šálek

„Jsem velmi rád, že se Trutnov do projektu Kamenů zmizelých zapojil, a těší mě, že v letošním roce přidáme dalších šest kamenů, které velmi decentním a elegantním způsobem maří záměr nacistů, kteří usilovali o to, aby židovský národ ze světa zmizel. Síla Kamenů zmizelých spočívá v tom, že nepředstavitelné zlo holocaustu převádí do sousedské roviny. Představuje nám jednotlivé osoby a jejich příběhy. Příběhy lidí, kteří žili v našem městě, naší ulici, našem domě,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa.

Nové kameny jsou věnovány těmto obětem: Markus Lederer (Bulharská ulice 63), Regina Ledererová (Bulharská ulice 63), Marie Beitlerová (Polní ulice 129), Julius Gans (Pražská ulice 135), Hugo Taussig (Polská ulice 189), Maximilián Roubíček (Sokolská ulice 237).

Vzpomínka na oběti holocaustu se uskuteční v rámci tradičního festivalu Devět bran během tryzny v místě bývalé trutnovské synagogy, kde bude všech šest kamenů pohromadě, v neděli 12. listopadu ve 12 hodin. V následujících dnech pak budou kameny instalovány do dlažby v ulicích.

Vzpomínka na oběti holocaustu se uskuteční při festivalu Devět bran během tryzny v místě bývalé trutnovské synagogy v neděli 12. listopadu ve 12 hodin.Zdroj: MěÚ Trutnov

Kameny zmizelých neboli Stolpersteine je projekt německého umělce Guntera Demniga, který položil první kámen v roce 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Pod záštitou jeho nadace jsou po celé Evropě tyto pamětní dlažební kostky s mosazným povrchem instalovány. Vždy jedna kostka je věnována jedné oběti. Instalují se do dlažby před dům, kde oběť žila, pracovala či významně působila. Název Stolpersteine ve volném překladu znamená „Kámen, o který se klopýtá“ nebo „o který je nutno klopýtnout“. Symbolicky o ně tedy má kolemjdoucí klopýtnout pohledem a vzpomenout si na oběti holocaustu.