Turnov - Volání rodičů z Turnova a okolí po možnosti plavání pro batolata v městském plaveckém bazénu je marné.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

„Teplota vody a množství chlóru v našem bazénu neodpovídá hygienickým normám pro děti do tří let. Není tedy možné, aby tu takto malé děti plavaly, ani když tu nebude veřejnost, ani kdyby si někdo bazén pronajal na soukromou akci," uvedl ředitel Městské sportovní Jindřich Kořínek. Podle něj je bazén koncipován jako výukový a plavecký, pro batolata v něm není ani brouzdaliště ani jiný menší bazének. „Dříve byly hodnoty pro chlor pouze doporučené, takže kurzy plavání pro batolata šly dělat, dnes už je ale norma závazná, změnila se vyhláška," upřesnil Kořínek.

Na to, že by se situace v turnovském bazénu zlepšila, mohou roodiče malých dětí zapomenout.

Rodiče nemají téměř žádnou šanci na zlepšení situace. „Jediné, co by pomohlo, by byla přístavba s novým bazénkem pro malé děti. Není to ovšem prioritou města," upozorňuje starosta Tomáš Hocke. Podle něj se na radnici dělal seznam priorit a i když někteří zastupitelé deklamovali, že přístavbu bazénu budou podporovat, nakonec ji nikdo na seznam nenapsal. „Takže v tomto volebním období určitě žádná přístavba nebude, jak to bude dál, je otázkou," dodal Hocke.

(jap)