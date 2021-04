Podle čtvrtečních dat ministerstva zdravotnictví je aktuální situace v ČR nejlepší na Chebsku a Trutnovsku.

Za posledních 7 dní se objevilo v Trutnově 23 případů covidu-19, což znamená výrazné zlepšení situace. Za poslední dva týdny to bylo 83 případů. Vyplývá to z aktuálních dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Za středu přibylo 6 nových případů (v úterý 0), z toho tři nově nakažení jsou ve věkové skupině nad 65 let.

Větší počet případů se objevil ve Chvalči, kde jich bylo v posledních dvou týdnech sedmnáct.

Dvůr Králové nad Labem měl za posledních 14 dní 30 případů, za poslední týden 18. Za středu přibyly 3 nové případy, z toho 1 nově nakažený patří do věkové skupiny nad 65 let.

Ve Vrchlabí bylo za poslední dva týdny 43 potvrzených případů covidu-19, za posledních 7 dní 11. Ve středu se neobjevil žádný nový případ, v úterý 5.

V Hostinném evidují za poslední dva týdny 31 případů, za posledních 7 dní 11, v Úpici za 14 dní 17 případů, za poslední týden 7, v Žacléři za poslední dva týdny 9 případů, za týden dva případy.