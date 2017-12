V Úpici chtějí koupaliště. Bude z nádrže bazén?

Úpice - Ze staré požární nádrže v Radči má vzniknout moderní koupaliště. Radnice v anketě vybízí občany ke spolupráci.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Letní koupaliště má podle plánů vzniknout ve stávajícím kempu v místní části Radeč. Lidé z Úpice i okolí ho k plaveckým radovánkám historicky využívají. V posledních letech však zájem o chátrající bazén zcela opadl.



Úpičtí zastupitelé plány na přebudování staré požární nádrže představili v minulých dnech. Rozhodují se mezi dvěma variantami – plastovou za 34 milionů korun, a nerezovou za 54 milionů. Lidé jim teď mohou doporučit, který z návrhů sami preferují.



„Připravili jsme dvě možnosti. Vznikly na základě jednání zvláštní komise, kterou jsme sestavili, a odborníků. V anketě chceme občany s variantami seznámit a požádat o vyjádření, ke které by se Úpice měla přiklonit a v budoucnu ji realizovat,“ oslovuje vedení radnice veřejnost v dokumentu, který umístila na webové stránky.



Anketní lístky občanům přijdou do poštovních schránek v průběhu ledna. Lidé mohou radnici doporučit, kterou z variant má rozvíjet.

Za přebudování koupaliště v minulosti bojovali především opoziční zastupitelé Úpice. Radnice se námětu pevněji ujala poté, co zájem ve velké míře projevila i veřejnost při tvorbě dlouhodobé koncepce města.



„Koupaliště bylo mou prioritou v začátku volebního období. Město však rozjelo velké investice, zadlužilo se a proto si nejsem jistý, zda by další finančně náročnou investici utáhlo. O koupališti se nyní hodně mluví, ale příliš nevěřím, že by k rekonstrukci mělo v nejbližší době dojít,“ řekl zastupitel Aleš Andrš, který stavbu koupaliště dosud prosazoval.



Z PLASTU NEBO NEREZU?

Současná plocha požární nádrže v Radči u Úpice zabírá plochu 1500 čtverečných metrů. V nerezové variantě s neomezenou životností se má plavecký prostor snížit na polovinu. Jeho plánovanými součástmi jsou i relaxační prvky.



Plastová přestavba požární nádrže zase počítá s komplexem čtyř bazénů v celé původní ploše, tobogánem a dalšími atrakcemi. U finančně levnější varianty zhotovitel garantuje třicetiletou životnost.



Součástí cen je i stavba nového sociálního i provozního zázemí. Radnice předpokládá, že koupaliště bude v provozu od května do září. Počítá také s více než 300 tisícovým doplatkem na roční provoz. Další investici městu přinese například vybudování chybějící dopravní obslužnosti.



MODERNÍ TREND

Nová koupaliště jsou trendem moderní doby. Teprve před několika dny začali přebudovávat nevyužívaný bazén v Hostinném. Stát má až 30 milionů korun. Naopak třeba v Jilemnici se lidé proti plánům radnice postavili a v referendu nákladný projekt za 7 desítek milionů takřka jednomyslně odmítli.