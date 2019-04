Pohlaví mláďat zatím není známo, první preventivní prohlídku plánují ošetřovatelé během tohoto týdne. V současné době se začínají koťatům teprve otvírat oči, jinak zůstávají zcela závislá na matce. Poprvé se ven podívají nejdříve za dva týdny. Ve venkovní expozici zatím chodí hrdý otec Mazuri.

"Keira a Mazuri jsou takřka ideálním párem, zvířata jsme spojili poprvé v roce 2014 a od té doby s úspěchem odchovávají mláďata a celkově spolu výborně vychází. Samice ve Dvoře odchovala v minulosti už osm koťat ve třech vrzích a po loňské pauze se nyní trpělivě věnuje dalším. Od svých potomků odchází minimálně, pouze v době krmení," popisuje zooložka Gabriela Linhart.

Oproti předchozím letům, kdy samice porodila v noci uvnitř pavilonu, přivedla letos koťata na svět v odpoledních hodinách a přímo ve venkovní expozici. "Na začátku jsme nechtěli do jejího rozhodnutí zůstat s koťaty venku násilně zasahovat. Navíc tomu naštěstí přálo i teplé počasí. Až po třech dnech, kdy se Keira sama od mláďat vzdálila a zašla do pavilonu, přenesli jsme i koťata dovnitř do bezpečí porodní bedničky,“ říká zooložka.

Karakal je středně velká kočkovitá šelma, jejímž typickým znakem jsou černé štětinky na konci uší. Také díky tomuto znaku je v Africe nazývána „rudý rys“ nebo „africký rys“. Žije v Africe a Asii a pyšní se mimořádnými loveckými schopnostmi. Kromě silných zadních končetin, které mu umožňují vyskočit i několik metrů vysoko, aby lapil kořist, má karakal také výborný sluch a je považován za nejrychlejší kočku mezi malými šelmami.