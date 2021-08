Klaus o své kauze: Jsou to covidovské hrátky. Objasnil nákup bytu v Černém Dole

Bývalý prezident Václav Klaus se netají náklonností ke Krkonoším. Dlouho jezdil do Pece pod Sněžkou, před rokem si pořídil nový apartmán v Černém Dole. Jak k němu přišel? A co říká ke svým kauzám s vystoupením bez roušky v Praze před Obecním domem, kvůli které podal v uplynulých dnech žalobu, a cesty do svého bytu v Černém Dole v době uzávěry okresu Trutnov v nouzovém stavu země?

Bývalý prezident Václav Klaus při Svatovavřinecké pouti na Sněžce. | Foto: Michal Fanta

"Syn ve Špindlu prodával svůj byt a kupoval něco v Černém Dole, vyskytl se tam vedle takový malý byteček, takže jsme si ho koupili. Mám ho od loňského covidového jara. Objevil jsem novou část Krkonoš, je to také hezké místo," vysvětlil Václav Klaus, jak přišel k nové nemovitosti. Právě s novým apartmánem v Černém Dole se pojil Klausův letošní případ, který se týkal jeho cesty z Prahy do Krkonoš v době uzávěry okresu Trutnov. Na základě podnětu Hygienické stanice hlavního města Prahy se případem zabýval Městský úřad Vrchlabí, který řešil, zda nedošlo ze strany bývalého prezidenta k porušení krizového opatření vlády v době nouzového stavu země. "Jsou to pouze covidovské hrátky s námi všemi. Nic z toho samozřejmě nebylo, návštěvu Černého Dolu jsme měli dopředu vyjednanou," řekl Václav Klaus. Klaus o své kauze: Jsou to covidovské hrátky. Objasnil nákup bytu v Černém Dole Přečíst článek › Vrchlabský úřad případ odložil. "Z úředního záznamu, který jsme měli k dispozici od hygienické stanice, nelze dostatečně určitě prokázat, že popsané jednání pana Václava Klause bylo přestupkem. Hygiena našemu úřadu odmítla s odkazem na ochranu osobních údajů poskytnout zvukový záznam z epidemiologického šetření, na který se odvolává, a jiné důkazy nejsou," sdělil Deníku v dubnu tajemník Městského úřadu Vrchlabí Pavel Řehák. Městský úřad ve Vrchlabí odložil případ Václava Klause Přečíst článek › Další Klausova kauza s říjnovým vystoupením bez roušky před Obecním domem v Praze má dohru. Bývalý prezident podal na konci července žalobu k Městskému soudu v Praze proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým mu byla udělena pokuta 8 000 Kč za to, že při svém tříminutovém projevu 28. října loňského roku před pražským Obecním domem neměl nasazenou roušku. Klaus označil udělení této pokuty za trest za politický akt, nikoli za porušení sporně vydávaných hygienických pravidel Ministerstvem zdravotnictví. Krátký projev ve venkovním prostoru před minimem posluchačů nemohl mít podle něj žádné epidemické následky. "Považuji to za svévol, zbytečné otravování lidí, které ničemu nepomůže a šíření covidu nezabrání," poznamenal Václav Klaus. Klausovi hrozí pokuta 20 000 korun, případ řeší úřad ve Vrchlabí Přečíst článek ›

