Tradiční událost si jako obvykle nenechal ujít ani bývalý český prezident, který si v Krkonoších loni na jaře pořídil nový apartmán v Černém Dole. V osmdesáti letech absolvoval cestu z Luční boudy na Sněžku. Tam hned po příchodu dostal od jednoho z turistů, kteří ho obklopili, nabídku na kachlová kamna.

"Návštěvnost Sněžky je bezvadná. Krkonoše jsou plné, lidé jsou rozumní, nejezdí se nechat testovat a očkovat a různým způsobem trápit covidovskými opatřeními a jsou tady u nás na dovolené," řekl Václav Klaus. Bývalý prezident je každoročním účastníkem Svatovavřinecké poutě. Výstup od bývalé Obří boudy na Sněžku, to byl takový okamžik pravdy. Měření času už není můj cíl. Vyjít na Sněžku je můj cíl. Dneska je krásně, přesně tak, jak to má vypadat. Člověk ani není super zpocený, ani mu není zima," líčil svoje dojmy z cesty, kterou podle svých slov bude chtít absolvovat i v příštím roce, kdy mu bude 81.

Na Sněžce se proplétal mezi davy návštěvníků, kteří tam dorazili na výlet nebo mši svatou, pořádanou u příležitosti Svatovavřinecké poutě. Lidé tam narazili na ochranné sítě, které na nejvyšší české hoře umístila Správa KRNAP kvůli neukázněným turistům. "Kdyby se racionálně jednalo a nezavíraly se různé úseky Krkonoš, tak by se lidi necpali na několik míst, která jsou povolená k putování a bylo to všechno daleko snadnější. To, že sem jednou za rok přijde tolik lidí, není taková hrůza, to je v pořádku," poznamenal Klaus.

FOTKA S KARDINÁLEM

Speciálně kvůli Svatovavřinecké pouti a mši svaté na Sněžce dorazila do Krkonoš Ivana Ondráčková z Vojic na Jičínsku. "Přijely jsme se sestrou za panem biskupem. Loni jsme se na Sněžce fotily s panem kardinálem. Jsme křesťanky, jsme pokřtěné, zajímá nás duchovno," popisovala. "Letos mi přijde víc lidí než loni. Považuji to za přirozené. Jsou prázdniny, hezké počasí. S tím se dalo počítat," dodala.

Kvůli výletu na Sněžku si přivstala, z Pece pod Sněžkou cestovala lanovkou. Neodradilo ji ani výrazně zdražené jízdné. "Je to asi díky koronaviru. Lanovky trpěly tím, že nemohly jezdit. Velké zdražení neberu nijak špatně. Kvůli tomu bych se neotočila u pokladny a nejela zpátky, nevzdala bych to. Je to u nás v Česku, je to podpora cestovního ruchu. Nepotřebuji nikam do zahraničí, radši nechám peníze na českých místech," řekla Ivana Ondráčková, která pochází z Bezděkova nad Metují na Náchodsku.

ZDRAŽENÁ LANOVKA

Lanová dráha Sněžka výrazně zvýšila ceny na prázdninové měsíce. V červenci a srpnu stojí zpáteční jízdenka pro dospělou osobu 560 Kč, což je o 130 korun více než dosud. V období od září do konce června cena klesne na 470 Kč. "Se zdražením se dalo počítat. Je to potřeba, provoz lanovky něco stojí. Jen aby to nerozkradli," vyjádřila se při čekání na lanovku Petra z Prahy, která je v Peci pod Sněžkou s rodinou na dovolené.

Dlouhá fronta a vysoká cena neodradily ani paní Janu ze Šumavy, která přijela na výlet s manželem a synem. "Máme kratší dovolenou, jsme u dcery na bytě v Praze. Koupili jsme si jednosměrnou jízdenku na Sněžku, zpátky do Pece půjdeme pěšky. Bude to krásná procházka, dlouho jsme v Krkonoších nebyli," sdělila.

Podle náčelníka Lanové dráhy Sněžka Jiřího Špetly přišlo zvýšení cen v pravou chvíli. "Situaci s úpravou cen jízdného ale vyhodnotíme až na konci roku, protože od září bude cena nižší o 90 korun než v červenci a srpnu. Uvidíme, jaký to bude mít efekt," uvedl Špetla.