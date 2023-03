Válečný veterán a podplukovník ve výslužbě Josef Svoboda obdržel na trutnovské radnici u příležitosti 97. narozenin pamětní medaili 1. stupně od Českého svazu bojovníků za svobodu. Jako člen prvního československého armádního sboru se účastnil bojů druhé světové války.

Trutnovský válečný veterán Josef Svoboda obdržel u příležitosti 97. narozenin pamětní medaili 1. stupně od Českého svazu bojovníků za svobodu. | Foto: Miloš Šálek

"Je to potěšení, hřeje mě to u srdíčka. Je to hezké uznání po tolika letech," uvedl k ocenění poslední trutnovský žijící veterán z druhé světové války. Celkově jich žije v republice 105. Josef Svoboda se připojil k československé jednotce dobrovolně jako mladík ve slovenském Humenném. Sloužil u minometu, zažil například krvavé boje u Liptovského Mikuláše, které mu vzaly hodně přátel. "Nenáviděl jsem fašismus, zabíjel zbytečně lidi. To bylo něco strašného," řekl.

Vybaví se mi vzpomínky na padlé kamarády

Josefu Svobodovi pogratulovali k jeho 97. narozeninám představitelé Trutnova v čele se starostou Michalem Rosou, senátor Jan Sobotka, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci Československé obce legionářské a ministerstva obrany ČR. "Pamětní medaili si zasloužil za celoživotní činnost, působení ve svazu bojovníků za svobodu. Je stále stejný, lidský, skromný," ocenila válečného veterána Danuta Šulcová, předsedkyně Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Trutnov.

Pořád to bolí, říká veterán Svoboda o válce