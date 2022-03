Když jsme projížděly kolem kolony ruských tanků, byl to hodně nepříjemný pocit. Naše město ostřelují, ničí domy. Saša Vernichenková je dvacetiletá dívka, která by chtěla být doktorkou. Místo studia medicíny teď musí řešit úplně jiné starosti. Domov na východě Ukrajiny ve vesnici u čtvrtmilionového města Sumy, které leží 60 kilometrů od hranic s Ruskem a je v obklíčení Putinovy armády, opustila s třináctiletou sestrou. Vojáci jsou všude, budovy padají k zemi. Nemocnice se plní raněnými.

"Je to strašná situace, utéct z domova. Jsme velmi vděčné, že jsme byly přijaté do Česka. Plánovaly jsme přijet se podívat za maminkou do Vrchlabí, ale rozhodně ne za takových okolností," říká Saša. "Bály jsme se, když jsme odjížděly. Viděly jsme mnoho vojenské techniky. Tanky, vozidla, vojáky. Když kolem vás jezdí kolony tanků, tak to je hodně nepříjemný pocit. Strašné," povídá tichým hlasem.

Rodiče chtěli dostat dcery pryč z válečného území. Otec je vezl 38 hodin přes celou Ukrajinu. Museli se obloukem vyhnout válečné zóně kolem Kyjeva. Cesta byla složitá, potkávali řadu prchajících krajanů i ruské tanky, které se valily na ukrajinská města.

"Přes město jely tanky, snad 500 jednotek techniky, mířily na Kyjev. Když manžel viděl, co se děje, posadil děti do auta a jel s nimi na hranice se Slovenskem. Na cestě bylo hodně lidí, do toho konvoje vojáků," líčí Oksana Vernichenková, která mezitím trnula ve Vrchlabí hrůzou. Lékařka interního oddělení tam pracuje tři roky.

Okolí ukrajinského města Sumy, kde žije rodina lékařky Oksany Vernichenkové. Ta pracuje ve vrchlabské nemocnici.Zdroj: FB Jurij Bova

"Byla jsem z toho zničená," přiznává, jak těžko jí bylo, když Rusové začali s válkou a zaútočili i na její město. "V pátek jsme měli schůzku s panem ředitelem nemocnice, který zajistil transport na hranice, abychom sem mohli dostat členy rodiny. Byli tak hodní, že nám to umožnili, doprava byla perfektní. Jela jsem taky, protože jsem nevěděla, jak to bude vypadat na hranicích. Jedna dcera je nezletilá, tak jsem netušila, jestli ji vůbec pustí přes hranice, stejně jako synovce, který přijel z Boryspilu v Kyjevské oblasti," popisuje.

Když se setkaly u hranic, byly šťastné a plné emocí. "Byla to radost, ale brečely jsme. Byli jsme na menším, pěším přechodu na Slovensku. Na ukrajinské straně museli lidé čekat 15 hodin ve frontě. Bylo jich velké množství. Na přechodu Slovenska už to šlo rychle. Za přechodem čekali dobrovolníci, kteří měli připravené teplé jídlo, pití, deky. Fungovalo to výborně," přibližuje situaci Oksana Vernichenková.

Ve Vrchlabí se o členy její rodiny postarala nemocnice. Zajistila jim služební třípokojový byt v centru. "Takový přístup je skvělý, jsem za to moc ráda. Vím, že jsme cizí lidi, cizinci, ale když je taková bídná situace, je pro nás důležité, jak se k nám lidé chovají. Děkujeme moc za to," vyjadřuje vděčnost. "Lidé jsou velmi přívětiví. Vidíme ve městě ukrajinské vlajky. Češi Ukrajinu hodně podporují, dělají opravdu mnoho," doplňuje maminku dcera Saša.

"Vážíme si, jak ohromně nám ukrajinští zdravotníci pomohli v těžké covidové situaci, kdy se starali o naše pacienty při náročných službách. Aktuální pomoc proto považujeme za samozřejmost," zdůrazňuje ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.

Do Vrchlabí dosud dorazilo pět skupin z rodin ukrajinských zdravotníků. Dvěma skupinám odvoz zajistila nemocnice ze Slovenska a Polska, tři skupiny dorazily samostatně. Dohromady se zatím jedná o pět nezletilých a pět dospělých. "Ubytování jsme řešili prozatím pro jednu rodinu. Ostatní pobývají u našich zdravotníků v jejich stávajících pokojích či bytech," upřesňuje aktuální stav ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.

"V pátek organizujeme společný odvoz na cizineckou policii do Hradce Králové, kde jim pomůžeme s vyřízením potřebných dokumentů. Zároveň probíhá mezi personálem Nemocnice Vrchlabí materiální sbírka pro tyto konkrétní osoby," dodává.

Skupina Penta Hospitals CZ, která je vlastníkem Nemocnice Vrchlabí, založila finanční sbírku. Z ní se budou hradit náklady spojené s dopravou a pobytem rodinných příslušníků ukrajinských zdravotníků.

"Velice si toho vážíme. Podpora pro Ukrajinu z Česka je velká. Teď začíná přicházet humanitární pomoc, kterou lidé posílali, i do našeho města. Mluvila jsem s kamarády, nemocnice na Ukrajině se začínají plnit raněnými. Zdravotnické pomůcky jsou opravdu potřeba, například inzulín," připomíná lékařka pracující ve Vrchlabí.

Situaci v rodné zemi s napětím sleduje. Její manžel a maminka zůstali na Ukrajině. "Manžel je šťastný, že jsme v bezpečí. Dění na Ukrajině sledujeme každý den, pravidelně čteme noviny, díváme se na zprávy, získáváme informace. Jsme pořád na telefonu s rodinou, abychom měli kontakt s manželem a maminkou a věděli, že jsou v pořádku. Včera Rusové na město zase stříleli, jeden dům spadl. Malé město vedle nás úplně zničili. Doufám, že dostanou rozum a skončí to," věří Oksana.

