Místo s rodinou u štědrovečerní večeře a vánočního stromku stráví ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek 24. prosinec ve špitálu. Nikoliv v kanceláři, ale na chirurgickém oddělení. Absolvuje tam lékařskou službu. Stejně tak na Boží hod vánoční.

Ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek. | Foto: Penta Hospitals

Vánoce si udělají u Mrázků o den dříve. Podle hlavy rodiny to nebude nic špatného. "Nepřijde mi to jako něco zvláštního. Myslím, že každý lékař to má v hlavě nastavené, že bude někdy o Vánocích sloužit a bere to zcela přirozeně. Rodina to přijala naprosto normálně, není to ostatně poprvé. Vánoce budou doma o den dříve a to se nakonec dětem líbí," přiblížil Michal Mrázek, jak situaci vnímá rodina.