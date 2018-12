Vánoce v Krkonoších? Téměř vyprodáno!

Pec pod Sněžkou - Kdo by snad chtěl ještě teď, na poslední chvíli sehnat vánoční pobyt v nejnavštěvovanějších českých horách, je téměř bez šance. Drtivá většina hotelů, pensionů a chat má totiž plno, bez ohledu na (zatím chybějící) sníh i (vyšší) ceny.

Hotel Horizont - Pec pod SněžkouFoto: Archiv

Mírně podražily spíš pobyty ve větších hotelech. V porovnání s loňskem ale maximálně o deset procent. Turistům to ale nevadí. Poptávka po zimní sváteční dovolené roste už několik let bez ohledu na ceny. „Ubytování u nás stojí mezi 1600 až 3000 korun na osobu a den, podle typu pokoje. Na Vánoce ještě máme nějaké volné pokoje, na rozdíl od Silvestra, který je už beznadějně vyprodaný,“ uvedl Karel Rada, ředitel Hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou s celkovou kapacitou 270 lůžek.



Menší Wellness hotel Bouda Máma v Peci měl Vánoce vyprodané už před měsícem, Silvestr dokonce během léta. „Už nic volného nemáme, kdo shání ubytování teď, nemá šanci,“oznámil Vladimír Nikl, majitel hotelu s 85 lůžky. Jeden den na osobu stojí 1200 korun. „V ceně pobytu je navíc vánoční menu - rybí polévka, předkrm, ryba, kuřecí řízek a bramborový salát,“ zdůraznil.



Také v nejznámějším českém středisku je zájem o Vánoce obrovský. Plno mají ve Špindlerově Mlýně skoro všechna ubytovací zařízení. „Silvestr je plný tři roky dopředu. Na Vánoce je to podobné. Máme stálou klientelu už 24 let, ta si u nás pobyty objednává s velkým předstihem,“ potvrdil Alexandr Bílek, provozovatel Horského hotelu Hromovka s kapacitou přes 60 lůžek. O svátcích se tam platí za noc se snídaní 800 až 1000 korun. „Ceny máme stejné od roku 2012,“ upozornil Bílek.