Vánoční stan nabízí zábavu

Černý Důl - Tradiční týden akcí ve vytápěném prostoru pod plachtou, Vánoční stan v Černém Dole, v těchto dnech vrcholí.

Ve středu se například bavily děti v pořadu Vosa jede, plném her, soutěží a písniček. Večer dospělým zahrála petříkovická kapela Benjaming´s Clan z Petříkovic. Ve čtvrtek stan zaplnili odpoledne diváci Divadla Hnedle a večer posluchači skupiny Nadoraz. Páteční odpoledne si děti užijí s kouzelníkem Reno a dospělí s kapelou Vaťáci Revival Kabát. Sobotní odpoledne bude patřit tvoření s představiteli Dílny Bosorka, večer zahraje Alibi Rock Jilemnice. Silvestr oslaví děti opět s Vosou a to od 10 do 12 hodin. Pro dospělé je ve stanu připravena party s DJ Radkem od 21 hodin.