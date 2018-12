Vánoční strom v Trutnově rozsvítili andělé, předtím se rozdávaly dárky dětem

Trutnov - Pohodová adventní atmosféra zavládla v neděli odpoledne na Krakonošově náměstí. Vrcholem tradičního programu plného zpěvu a rozdávání dárků, stánků s ručními výrobky, svařákem a klobáskami se stalo originální rozsvícení vánočního stromu.

Stánkový prodej v historickém centru města začal už o půl třetí odpoledne. Kulturní program o hodinu později. Na pódiu se postupně vystřídali malí zpěváci ze základní umělecké školy, kapela Sansaband a smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontica.



Mezi koncerty se předávaly dárky dětem. Představitelé města, Uffa a firem Kasper a Šolc koupili dárky dvaceti dětem z Mostu k životu. „Advent a vánoční svátky jsou nejkrásnější dny roku. Je potřeba zpomalit, zastavit se, říci, co se nám povedlo a co ne. Bavit se rodiče s dětmi, popovídat si s přáteli, protože to k předvánočnímu času patří. A pokud to takhle uděláte, uvidíte, že advent je príma a vánoční svátky jsou ještě lepší,“ prohlásil z pódia trutnovský starosta Ivan Adamec.



V 17 hodin se pak odehrálo rozsvícení stromu. Mělo ale úplně jiný ráz, než v předchozích letech. Spustila se andělská hra světel, speciální pyrotechniky, poutavé hudby, tance a akrobacie na šálách, na jejímž konci rozzářil jeden z andělů každému v publiku vánoční strom. Atmosféru pak ještě umocnil malý ohňostroj.



Davy Trutnovanů od účasti neodradilo ani počasí. Přestože déšť se sněhem proměnil část náměstí v klouzačku, přišly podle odhadů do centra asi tři tisíce lidí.