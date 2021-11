Vánoční strom přivezli na Krakonošovo náměstí v pondělí pracovníci Technických služeb Trutnov za asistence městské policie. Patnáct metrů vysoká jedle obrovská pochází ze soukromé zahrady z místní části Nové Dvory, kterou městu daroval Ladislav Berger.

Podívejte se, jaké mají Trutnov a Dvůr Králové vánoční stromy. Rozsvícení nebude

Trutnov musel zrušit všechny adventní akce i Silvestrovský ohňostroj. Konat se může alespoň výstava betlémů, která začala v pátek ve Staré radnici na Krakonošově náměstí. Připravilo ji Středisko volného času. Výstava potrvá do 12. prosince. Lidé si můžou prohlédnout betlémy denně, od 10 do 17 hodin, 12. prosince do 16.00.

V Trutnově zůstala z adventních akcí aspoň výstava betlémů, jsou z cínu i pečiva