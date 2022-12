Vánoční trhy v Trutnově se budou konat na Krakonošově náměstí od 9. do 23. prosince, v Uffu 8. - 10. prosince. Lidé se naopak nedočkají Silvestrovského ohňostroje, který radnice zrušila.

Ve Vrchlabí se budou konat historicky první Krkonošské adventní trhy, a to každý prosincový víkend na Evropském náměstí před hotelem Gendorf u vánočního stromku. Město chce vytvořit tradici adventních trhů ve Vrchlabí a navodit pravou předvánoční atmosféru. Každý víkend na náměstíčku najdou lidé sedm dřevěných stánků, které budou pokaždé zaplněné různými prodejci. Nebude chybět svařák a doprovodný program pro děti: 5. prosince přijde Mikuláš, 10. prosince vánoční dílnička pro děti, 17. prosince vánoční pohádka, 24. prosince Betlémské světlo. Krkonošské adventní trhy se budou konat ve Vrchlabí vždy od 10 do 17 hodin. Objeví se při nich také část pověstného Krkonošského pohádkového betlému vrchlabského řezbáře Pavla Tryzny.

Kvůli energiím urychlí sundání výzdoby

Situace na trhu s energiemi se do vánoční výzdoby Trutnova nakonec nepromítla. Trutnov pouze po Novém roce urychlí její zhasnutí, protože mu v závěru roku končí fixace cen energií. „Výzdobu začneme balit už 2. ledna. Nebudeme ji ponechávat déle, jak bývalo zvykem, protože od Nového roku budeme mít energii za jiné ceny. A například šest dní rozsvícené vánoční výzdoby po Novém roce by nás mohlo vyjít dráž než celý měsíc letos v prosinci,“ vysvětlil starosta Trutnova Michal Rosa. „Trutnov jsme vyzdobili tak, jak jsou občané zvyklí. Došlo pouze k výměně žárovek za energeticky šetrnější LED žárovky,“ dodal Rosa.

Lidé v Trutnově se těší na adventní akce. Potvrzuje to například Jan Souček. „Vánoční trhy by mohly být trochu pestřejší, hlavně s nabídkou rukodělných výrobků. Trochu mě mrzí, že nebude Silvestrovský ohňostroj, ale chápu, že se peníze z městského rozpočtu dají využít jinak. Nicméně nějakou oslavičku příchodu nového roku na náměstí bych uvítal, nějaké vystoupení by mohlo zorganizovat Uffo s Liborem Kasíkem, který je hodně schopný organizátor,“ vyjádřil se Jan Souček.

„Důvody zrušení ohňostroje nejsou pouze finanční, ale také technické a bezpečnostní. Během příštího roku budeme se společenským centrem hledat řešení a připravíme něco pěkného k oslavě příchodu roku 2024,“ sdělil starosta ke zrušení silvestrovské akce. Silvestrovský ohňostroj vycházel na 200 tisíc korun.

Klaus dovezl slivovici a knihu o inflaci. Jste v Česku unikát, řekl Šafaříkovi

Vánoční strom, který stojí na Krakonošově náměstí, měří dvacet metrů, je to 39 let stará jedle obrovská. Trutnovu ji zdarma darovala společnost TTC Atrium, v jejímž továrním komplexu v centru města v Komenského ulici rostla. Další vánoční strom je na Slovanském náměstí před budovou městského úřadu. „Je to smrk, darovaný ze soukromé zahrádky v Mánesově ulici,“ uvedla Jitka Metelková, vedoucí střediska zeleně Technických služeb Trutnov.

Pro předvánoční akce a světelnou výzdobu získal Trutnov zajímavou finanční podporu. ČEZ přispěl městu tradičně 30 tisíci korun, firma Vitesco Technologies Czech Republic, která má v Trutnově továrnu, darovala dokonce 100 tisíc korun. „Domnívám se, že v dnešní neklidné době je nesmírně důležité podpořit hezké věci, které lidi spojují. Proto mám radost, že jsme mohli zachovat nejen rozsah vánoční výzdoby, na který jsou Trutnováci zvyklí, ale také tradiční akce rozsvícení vánočního stromu na Krakonošově náměstí a vánoční trhy. Je skvělé, že i místní firmy to cítí podobně,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa.

„Trutnov je skvělé město, kde můžeme podnikat, pracovat a žít. Jako největší zaměstnavatel si vážíme možnosti spojit naši firmu se symbolem Vánoc v Trutnově,“ uvedl Lukáš Rosůlek, ředitel trutnovského závodu Vitesco Technologies Czech Republic.