Vrchlabí si poprvé užívá vánoční trhy. Na dračku jde svařák, pomáhají betlému

V kulturním programu vystoupí jako první v pátek 9. prosince v 16 hodin kytarový soubor ZUŠ Trutnov, v pondělí 12. prosince se předvedou od 15 hodin děti z mateřské školy Sedmikráska, v úterý 13. prosince v 17.50 folklorní soubor Zhor ZUŠ Trutnov, ve středu 14. prosince Colours of GTU. V dalších dnech zpestří trutnovské vánoční trhy koncert Krakonošky, Muzikantského ráje, v akci budou také taneční skupiny Střediska volného času. Ve středu 21. prosince doputuje na Krakonošovo náměstí betlémské světlo.

Ve Staré radnici je do neděle 11. prosince k vidění výstava betlémů. Tento týden od čtvrtka do soboty se budou konat také adventní trhy v Uffu. Ve čtvrtek budou otevřené od 13 do 18 hodin, v pátek a sobotu od 9 do 18 hodin. Vstupné se neplatí.

FOTO: V Trutnově začala výstava betlémů, od neděle bude také v Hostinném

Ve čtvrtek 8. prosince se koná v Muzeu Podkrkonoší Trutnov od 17 do 20 hodin Předvánoční odpoledne, jehož součástí bude vernisáž výstavy Vánoce s vůní perníku. Při ní představí tradiční vánoční perníky zdobené originálními technikami Dana Holmanová z Třebihoště, nositelka ocenění Zlatý kolovrat 2011, proslavená pečením a zdobením perníků. O vánočních tradicích v Podkrkonoší bude vyprávět Jan Luštinec, dlouholetý ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici.

Vystaveny budou perníčky zdobené modrotiskem, tvarovanými plátky včelího vosku, perníkové ozdoby zdobené sušeným ovocem i s vánočním aranžmá se saténovou stuhou. K vidění budou také tradiční lidové vánoční betlémy a ozdoby z Krkonoš a Podkrkonoší z muzejní sbírky.

Kulturní program vánočních trhů v Trutnově.Zdroj: Město Trutnov