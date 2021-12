Jednalo se tak vlastně o historicky první živý betlém. Tradice stavění betlémů se šířila Evropou i do českých zemí. Nejprve byly vystavovány v kostelech, v pozdější době se dostaly také do domácností.

Výstava v Hostinném představuje historické betlémy z období od konce 18. století do 30. let 20. století, například Krkonošský skříňkový betlém z Horní Olešnice z konce 19. století. K vidění jsou i ručně vyřezávané betlémové figurky z různých oblastí českého pohraničí. Výstavu doplňují snímky a figurky Josefa Schwarzera (1907 - 1985), posledního řezbáře králických figurek, který po roce 1945 v tradici pokračoval. Expozice je veřejnosti zpřístupněna do 5. února.

V prosinci je otevřeno od úterý do soboty v časech 10 - 12, 13 - 17, v neděli 13 - 17 hodin. Zavřeno bude 24., 25. prosince a 1. ledna. V lednu bude otevřeno od úterý do soboty 10 - 12, 13 - 17.

Matěj Hanč