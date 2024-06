Zajímavé! Úžasné! Parádní! To byly první bezprostřední reakce, které zazněly v hledišti trutnovského Uffa po páteční světové premiéře inscenace The Veil na festivalu nového cirkusu CirkUff.

Premiéra inscenace The Veil v trutnovském Uffu. | Video: Miloš Šálek

Během čtrnácti ročníků diváci aplaudovali zejména dechberoucím akrobatickým výkonům, s napětím očekávali, co lidské tělo dokáže a co vydrží. Bavili se u zajímavých či zábavných příběhů. Potlesk běžně zazníval během představení.

Jenže The Veil bylo něčím jiným. Na jevišti za obřím závojem se odehrával novocirkusový pohled na smrt, život a prostor mezi nimi. Znělo Faurého Requiem, účinkující byli oblečeni pouze do černé a bílé. Do smíchu nebylo nikomu, k potlesku se v průběhu představení občas odhodlalo jen několik diváků.

Nezvyklý moment se probíral i při diskusi diváků s účinkujícími bezprostředně po premiéře. „Připouštím, někdy to není úplně vhodné tleskat. Pro mě osobně, když zrovna zpívám, je to v jistých momentech rušivé,“ přiznal Libor Kasík, principál CirkUffu, původní profesí profesionální pěvec, který v The Veil naživo zpíval.

Australský režisér Joshua Hoare je přesvědčený, že artisté reakce diváků vnímají spíš okrajově. „Ať se tleská nebo ne, soustředí se na svůj výkon,“ ujistil.

Závoj mezi hledištěm a jevištěm na první pohled přehradil obvyklý tok energie mezi diváky a umělci. „Byla to dnes veřejná premiéra, takže všechny reakce byly nové. Jsou pro nás povzbuzující, dáváte nám tím vědět, že jste tady s námi,“ ocenil artista Jesse Scott.

Komorní novocirkusová inscenace vznikla díky koprodukci trutnovského Uffa a South Australian Circus Centre. Není to první spolupráce. Australané jsou v poslední době v Trutnově jako doma. Pravidelně na festivalu CirkUff účinkují. O letoška navíc vedou právě pod Krkonošemi žáky novocirkusové školy CZirkidz. Z jejich spolupráce vzešel alegorický příběh Heart, který byl závěrečnou show na letošním, v pořadí už 14. ročníku festivalu CirkUff.

