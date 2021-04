„Nezůstala nám ani jedna včelka, nebude med a nebude nic, protože stromy včelky neopylují, stejně jako okurky a rajčata na poli,“ rozvíjí katastrofický scénář seniorka Iva z Novopacka, jejíž manžel přišel během loňského podzimu o všechna včelstva.

A nebyl sám, Novopacko a Kopidlensko patřilo k nejvíce postiženým lokalitám v rámci jičínského okresu, kde včely zdecimovala varroáza a za ní viry.

Produkce medu



Produkce medu loni v ČR klesla meziročně o zhruba 40 procent na 4997 tun, podle dat Českého statistického úřad to bylo nejméně od roku 2002. Podle starších dat ministerstva zemědělství jde o nejhorší výsledek minimálně od vzniku ČR v roce 1993.

„Z 885 včelstev nám zůstalo na Novopacku jen 486,“ sčítá ztráty Josef Horák, jednatel novopackého spolku včelařů. Zároveň nás ujišťuje, že pilné včely létají za snůškou i několik kilometrů, a tak vyvrací obavy, že budou chybět opylovači.

Vlastimil Dlab z okresní organizace svazu včelařů v Jičíně přišel o dvacet procent včelstev. Je to největší ztráta jakou pamatuje.

K aktuální situaci v regionu se nechce vyjadřovat, protože celorepublikové sčítání včelstev se provádí k 1. květnu. Ztráty ale odhaduje na dvacet procent. Potvrzuje, že někteří včelaři přišli dokonce o všechna včelstva.

„Není to taková zkáza, že by ohrozila opylení. Samozřejmě ohrozí množství medu. Co se týká pořízení nových včelstev, chovatel si u svých kolegů musí domluvit nákup,“ radí Vlastimil Dlab. Domnívá se, že cena včelstev kvůli zvýšené poptávce vzroste. Zakoupení nového včelstva (včelího oddělku) stojí od dvou do tří tisíc.

Očekává se i nárůst ceny medu. „Vloni byl nedostatek medu, chovatelé vyčerpali všechny své zásoby, a tak i když bude letošní rok co se týče medu průměrný, tím, že chybí zásoby a máme méně včelstev, bude med nedostatkový,“ analyzuje situaci zkušený včelař.

Co je varroáza



Varroáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jeho kolapsu či úhynu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení nemoci.

Ceny medu vzrostly už v loňském roce. Většina včelařů prodávala kilogram oblíbené a zdravé pochoutky za 160 korun, ale není výjimkou i 180 až 200 korun. Letošní cena by měla stoupnout na 170 korun.

Úhyn kvůli varroáze zaznamenali i včelaři na Novoměstsku. Někteří stoprocentní, jiní padesát či dvacet procent. Potvrdil to předseda organizace David Hanuš.

Zbylé včely přezimovaly dobře. Počasí prý bude přát snůškám, protože je relativně chladno a vlhko, ale bohužel nejsou včely.

„Dá se předpokládat, že hodnota včelstev i medu bude vyšší než vloni,“ uvedl David Hanuš, který odhaduje nárůst ceny medu na 170 korun. Obdobná situace je prý i na Náchodsku.

Zdeněk Horský, jednatel trutnovské organizace tvrdí, že vlna varroázy se přehnala regionem už před dvěma roky. „Léčbu je dobré zahájit brzo, aby se roztoč ve včelách nenamnožil,“ vzkazuje svým kolegům. Cena medu se i tady pohybuje okolo 150 až 160 korun za kilogram.