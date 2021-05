Demonstrace Hrad za hranou, republika v ohrožení se bude konat ve čtvrtek v Trutnově, stejně jako na řadě dalších míst republiky. Uskuteční se od 18 hodin na Krakonošově náměstí. Organizuje ji spolek Milion chvilek pro demokracii.

Demonstrace proti Andreji Babišovi 11. června 2019 v Trutnově. | Foto: Jan Bartoš

"Minulý týden jsme to všichni jasně viděli. Prezident Miloš Zeman, vláda Andreje Babiše, komunisté a SPD dlouhodobě směřují naši zemi do područí Ruska. Rádoby rázné kroky vlády nesmí zakrýt její odpovědnost za současnou situaci a dlouhodobě toxickou politiku. Už je to za hranou únosnosti," vysvětlují důvody svolání demonstrace organizátoři.