Ve Dvoře Králové a Turnově se již koupou, v Trutnově až od půlky června

Trutnov - Společnost MEBYS, spravující městská sportoviště v Trutnově, oznámila, že letní koupaliště zahájí provoz v pátek 15. června. Podle jejího vyjádření neumožňují dřívější otevření areálu Na Lukách opravy obkladů, úklid i souběžný provoz krytého bazénu.

Koupaliště v turnovském areálu Maškova zahrada je v provozu od úterý. V pátek tam mají vstup zdarma všichni do 26 let v rámci Dne dětí.Foto: archiv

Otevírací doba bude v červnu od 9 do 19 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 20 hodin. Návštěvníci se můžou těšit na tobogán zdarma, skákací hrad, trampolínu nebo pískoviště se skluzavkami.



V úterý již odstartovalo sezonu Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. Otevřeno má denně od 8.30 do 20 hodin. Teplota vody ve velkém plaveckém bazénu se dostala na 22 stupňů Celsia. Využít je možné také rekreační bazén a rekonstruované brouzdaliště pro děti, kde jsou nainstalovány nové atrakce: skluzavka ve tvaru slona, vodní deštník a na delfína uvnitř v bazénu bude nově stříkat voda.



Rekonstrukce brouzdaliště trvala rok a výrazně ji zkomplikovaly potíže s podložím, pomalým vysycháním nové betonové konstrukce bazénu a přítomnost původních rozvodů vody ve dně brouzdaliště, kterými stále pronikala voda. I proto zůstal bazének pro návštěvníky v minulé sezoně uzavřený. Po rekonstrukci má nyní brouzdaliště novou hydroizolaci, nové betonové dno včetně stěn bazénu a rozvodů vody k nově nainstalovaným atrakcím.

Došlo také k vyrovnání přelivové hrany plaveckého bazénu, aby docházelo k rovnoměrné cirkulaci vody v bazénu. V areálu Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové, otevřeného prvně před 85 lety, je k dispozici rovněž sportovní hřiště, kde najdete workout, pingpongové stoly, minigolf, beachvolejbal a asfaltové hřiště na tenis či basketbal.



Rovněž v Turnově se koupou již od úterka v areálu Maškova zahrada, prozatím bez atrakcí. V pátek tam mají všichni do 26 let vstup zdarma v rámci dětského dne. V pátek bude v Turnově otevřeno od 14 do 19 hodin, o víkendu od 9 do 19 hodin. Nově bude možné zapůjčit si šlapací motokáry, a to jak pro děti, tak pro dospělé či využít dětská a sportovní hřiště. Teplota vody velkého bazénu byla ve čtvrtek 23,2, teplota dětského bazénu 23,5 stupňů Celsia.