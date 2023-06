/FOTO, VIDEO/ Chcete si vyrýžovat zlato, české granáty nebo zelené smaragdy? Máte možnost ve Dvoře Králové nad Labem v Galerii minerálů. Místní soukromá galerie sběratele drahých kamenů Luboše Blahy vystavuje unikátní kus ryzího kalifornského zlata a další mimořádné exponáty, které jezdí obdivovat návštěvníci z Kolumbie, Nového Zélandu či Kanady, v červnu se tam chystá výprava z muzea v Los Angeles. Teď je tam zlato možné i rýžovat.

Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem nabízí návštěvníkům rýžování zlata a granátů. | Video: Deník/Jan Braun

Od června do konce srpna nabízí Galerie minerálů lidem rýžování zlata a granátů na zahradě galerie. Stačí si zakoupit za 70 Kč půlkilový sáček s pískem, ve kterém jsou ukryté drobné drahé kameny, za stokorunovou zálohu si půjčit speciální rýžovací talíř vyrobený v Illinois v USA, ponořit ho do kádě s vodou a pinzetou vybírat z písku originální pyrity z Jižní Ameriky, české granáty nebo zelené smaragdy. Zájem je velký. První víkend přišly rýžovat dvě stovky zájemců.

Byla mezi nimi i Dagmar Mlýnková ze Dvora Králové nad Labem. „Byl to zážitek. Děti byly spokojené a mně se to líbilo taky. Vyrýžovali jsme toho dost. Bydlíme kousek vedle galerie ve Dvoře Králové. Bylo pro nás velké lákadlo, když jsme viděli na plotě ceduli, že se tady rýžuje zlato. Hrozně nás to baví, chytili jsme zlatou horečku,“ nadšeně hodnotila rýžování drahých kamenů. „Doma už máme sbírku. Kameny mě vždycky hrozně bavily a zajímaly. Galerie minerálů je skvělá, chystáme se tam i s žáky naší školy v Choustníkově Hradišti,“ dodala Dagmar Mlýnková, profesí učitelka.

České granáty i pyrit z Peru

Galerie minerálů je otevřená od července 2021, vystavuje přes šest tisíc exponátů. Tuzemští a zahraniční návštěvníci se jezdí dívat na obří brazilské ametysty, araukarity z Madagaskaru, indické křišťály, kolekci vltavínů, českých achátů, 150 milionů let staré pískovcové koule objevené v Trutnově, nálezy z Obřího dolu, Žacléře, Malé Úpy či Radvanic, ale také další prehistorické kousky jako mamutí a žraločí zub nebo lebku z vyhynulého ještěra z Maroka starou 60 milionů let.

Rýžování zlata si mohli lidé poprvé vyzkoušet v loňském roce. „Akce se osvědčila. Letos jsme prostor zvětšili a přidali další kádě s vodou. Máme to udělané tak, aby si každý něco odnesl, v každém sáčku je směs písku, pravých českých granátů, pyritů z Peru a kousky zelených smaragdů. Chtěli jsme, aby děti měly zábavu po prohlídce galerie, ale jak je vidět, baví to i dospělé,“ uvedl majitel Galerie minerálů Luboš Blaha.

Drahé kamínky se rýžují ze speciálních talířů vyrobených americkou firmou Eswing v Illinois, která se zabývá výrobou geologických kladívek a předmětů pro hledače zlata. „Tyto rýžovací talíře se používají na Aljašce nebo v Austrálii. Nechtěl jsem brát pro lidi nějaké misky pod květináč,“ poukázal Blaha na další vychytávku.

Rýžování probíhá v červnu denně kromě pondělí, v červenci a srpnu každý den. Galerie minerálů je otevřená od 10 do 18 hodin. Letos si ji zatím prohlédlo 7 tisíc návštěvníků. „Nejsme žádní odborníci a ve škole nás v přírodopisu „šutrologie“ moc nebavila. Ale tato expozice nás nadchla,“ napsali například do knihy návštěv manželé z Nového Města na Moravě.

Největším lákadlem ryzí zlato z Kalifornie

Největší atrakcí je světově unikátní kus přírodního zlata vytěžený v roce 1979 z kalifornského zlatého dolu Oriental Mine. Ačkoliv mělo o vzácný exponát zájem muzeum v Los Angeles, koncem loňského roku ho získal pro vlastní Galerii minerálů Luboš Blaha. Původně přitom nebyl vůbec na prodej. Celý exponát váží přes čtyři kilogramy, samotné zlato usazené v křemeni zhruba 500 gramů. Jeho pořízení přišlo Blahu na osm milionů korun.

„Takhle vzácný exponát ještě v Česku nebyl. Je to taková celebrita mezi zlaty. Je to opravdu výjimečný, historický vzorek, který nalezl v roce 1979 majitel dolů u kalifornského města Sacramento. Byl to nejkrásnější kus, který se v dole našel,“ řekl Luboš Blaha, který sbírá drahé kameny z celého světa přes čtyřicet let.

Americký majitel zlatého nálezu prodej odmítal, před sedmi lety ale zemřel. Prodat ho dlouho nechtěli ani dědicové. Vzácný exponát se vystavoval v Los Angeles, Las Vegas nebo Japonsku. Je jedinečný i kvůli tvaru a velikosti. Zlatá žíla vyrůstá z dutiny křemene.

Jedinečný vzorek mohl skončit v Los Angeles, místo toho zamířil natrvalo do Dvora Králové nad Labem. „Ještě před tím, než jsme dědicům dali nabídku my, mělo exponát zamluvené Přírodovědné muzeum v Los Angeles. Nemělo ale na koupi okamžitě peníze. My jsme nabídli, že exponát koupíme hned,“ vysvětlil Blaha. Výprava z Los Angeles by se měla a konci června objevit ve Dvoře Králové, aby si unikátní sbírku Luboše Blahy prohlédla na vlastní oči.

„Zájem návštěvníků mě těší, ani jsem takový nečekal,“ přiznal Luboš Blaha. „Spíš jsem stavěl galerii pro svoje potěšení, aby kameny po mě nikdo nevyházel, když je celý život sbírám. Dlouhé roky jsem je měl schované v šuplících a skříních. Chtěl jsem je popsat a ukázat. Z toho, že zajímají veřejnost, mám radost. Galerie minerálů je pro mě splněným snem, celoživotnímu sbírání minerálů a drahých kamenů dala smysl,“ dodal.

KOLIK TO STOJÍ

- sáček písku 0,5 kg s českými granáty a zlatem/pyritem 70 Kč

- zapůjčení rýžovacího talíře záloha 100 Kč

- vstup do expozice Galerie minerálů stojí 150 Kč pro dospělého, 100 Kč pro důchodce a invalidy, 50 Kč pro děti od 3 do 10 let, děti do 3 let mají vstup zdarma

GALERIE MINERÁLŮ



Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem je s výstavní plochou 1500 metrů čtverečních největší soukromou expozicí svého druhu v Česku. Naprostá většina z vystavených minerálů pochází ze sbírky Luboše Blahy. Drahé kameny z celého světa sbírá přes 40 let. K vidění tu jsou indické křišťály, kolekce českých a slovenských minerálů, nálezy z Kozákova, Harrachova nebo Obřího dolu, 150 milionů let staré pískovcové koule objevené v Trutnově, stejně jako archeologické nálezy ze starověkého Egypta. Dominantou galerie jsou několik metráků vážící brazilské ametysty, které se tyčí ke stropní pyramidě z trojitého skla. Luboše Blahu zajímá geologie od mládí. Vyučil se elektrikářem, po listopadu 1989 založil velkoobchod s drahými kameny, který dnes patří mezi největší u nás. Minerály vozí z Afriky, Asie i Jižní Ameriky. Vyrábí z nich rovněž šperky.