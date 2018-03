Ve městech, obcích a na institucích vlají vlajky pro Tibet

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Ostatní pracovníci ostrahy a12 200 Kč

Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy Ostraha safari. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: OSTRAHA SAFARI, Uvedená pozice vyžaduje a je podmíněna spolehlivostí, dobrým zdravotním stavem, předchozí praxi s lidmi - komunikativnost, flexibilním pracovním nasazením (práce i o víkendech a svátcích), řidičský průkaz skupiny B, základní práce s PC (word, excel, emaily). Základní mzda 12200,- Kč + odměny po zapracování., Životopisy zasílejte do 25.3.2018 na uvedený e-mail, do předmětu uveďte pozici, o kterou máte zájem.. Pracoviště: Zoo dvůr králové a.s., Štefánikova, č.p. 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Informace: Kontakt, .