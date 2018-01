Ve Strážném dali Drahošovi 87 procent, nejvíce v republice

Strážné - Místem, kde získal v republice nejvíce hlasů poražený prezidentský kandidát Jiří Drahoš, je krkonošské Strážné.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Braun

V obci, vzdálené čtyři kilometry od Vrchlabí, dostal 87 procent hlasů. Výrazně tam zabodoval už v prvním kole, kdy měl 42 procent. Volební účasti výrazně pomohla aktivita návštěvníků hor, do obce s 215 stálými obyvateli přišlo volit během pátku a soboty 365 lidí s voličskými průkazy. „Obec je jednoznačně pravicová. Výsledek rovněž výrazně ovlivnil příliv turistů, kteří jsou převážně z Prahy a Středočeského kraje, kde výsledky vyznívaly ve prospěch Jiřího Drahoše,“ vysvětloval místní skóre starosta Strážného Tomáš Grégr. Podle něj by se volební výsledek v obci výrazně nelišil bez zahrnutí voličů, kteří dorazili s průkazy z jiných míst. „Pokud bychom sčítali pouze hlasy starousedlíků, tak jsem přesvědčen, že výsledek by byl stejný,“ řekl.



Reportáž ze Strážného před druhým kolem prezidentských voleb jsme přinesli v Deníku:

„Už od roku 1990, kdy se Strážné osamostatnilo od Vrchlabí, jsme vždycky byli pravicová obec. Hodně se volila ODS,“ uvedl starosta Tomáš Grégr. „Výrazný vliv má turistický ruch. Hodně návštěvníků sem proudí z Prahy, která je pravicověji zaměřená. U nás to většinou bývá tak, že pravicový kandidát buď získá maximum, anebo nic,“ doplnil. Byl to i případ nového senátora Jana Sobotky, který získal v lednu ve Strážném v prvním kole 84 a ve druhém dokonce 95 procent.

V obci u Vrchlabí se hlasovalo masivně ve prospěch Jiřího Drahoše. Výraznou převahu měl také v dalších horských střediscích. V Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně i Malé Úpě získal přes 80 procent.



Výsledky hlásili ve Strážném půlhodiny po uzavření volebních místností. Naproti tomu v Peci pod Sněžkou, kde získal Jiří Drahoš 86 procent, měli hotovo výrazně později, až před pátou hodinou. „Dorazilo obrovské množství lidí na voličský průkaz, lístky jsme pro jistotu počítali dvakrát,“ vysvětlil důvod tajemník Městského úřadu v Peci pod Sněžkou Michal Berger. Zatímco před dvěma týdny zaregistrovali ve volební místnosti na radnici v Peci 829 voličských průkazů, ve druhém kole prezidentských voleb jich bylo dokonce 1195. Ve druhé volební místnosti, ve Velké Úpě, ještě k tomu 306.

Mohutný nápor voličů a drtivou výhru bývalého předsedy Akademie věd zaznamenala také další horská střediska. Ve Špindlerově Mlýně dorazilo 1363 lidí s voličskými průkazy a Jiří Drahoš získal 81 procent, v Malé Úpě zapsali 470 voličských průkazů, Jiří Drahoš měl 83 procent.