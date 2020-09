Prostředí nové požární zbrojnice v Horním Starém Městě, otevřené před rokem v srpnu, se stane ve středu jediným místem na Trutnovsku, kde bude možné vyzkoušet volby zcela novým způsobem: drive-in, tedy z auta. Jsou určené pro osoby, které se nacházejí v karanténě kvůli koronaviru. Svým favoritům do senátních a krajských voleb můžou dát hlas předáním volebních lístků z auta pouze ve středu od 7 do 15 hodin. Z auta nebudou vystupovat.

Tady se bude volit ve středu z auta. Nová požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Trutnov - Horní Staré Město byla otevřena loni v srpnu, stála 26 milionů korun. | Foto: Deník/Jan Braun

V areálu, který slouží dobrovolným hasičům z Trutnova-Horního Starého Města, na vše dohlédnou vojáci, stejně jako na dalších čtyřech místech v kraji. Na standardních volebních místech budou lidé volit v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 9. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.