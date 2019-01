Pec pod Sněžkou - Známé krkonošské středisko se v sobotu proměnilo v centrum českého skialpinismu. Čtyři stovky lyžařů totiž přilákala možnost zdolávat prudké svahy ve tmě a mrazu.

Skialpinisté jsou známí tím, že nechtějí lyžovat na přelidněných sjezdovkách. Spíš rádi cestují po horách, podobně jako letní turisté. Do zasněžené horské přírody proto vyrážejí se speciální výbavou, aby mohli stoupat do strmých kopců i sjíždět prudké svahy. Jejich lyže mají speciální vázaní, které má při výstupu patu volnou a při sjezdu naopak pevně uchycenou. Do kopců si na skluznice lepí tzv. stoupací pásy. „Skialpy jsou vlastně lehké sjezdové lyže. Pohyb s nimi po horách je mnohem jednodušší a bezpečnější, než na běžkách,“ vysvětlil hlavní pořadatel Noci tuleních pásů Jiří Pleskač.



Jenže v Peci pod Sněžkou přidali ještě pořádnou porci adrenalinu navíc. Závod dvojic se jel totiž za tmy. Na téměř šestnáct kilometrů dlouhou trať se vyjíždělo krátce po páté hodině odpoledne. Na helmách proto lyžaři měli čelovky. A hned po startu na ně čekal nejtěžší úsek - téměř dva kilometry dlouhé, prudké stoupání pod prvním úsekem lanovky na Sněžku. Převýšení přes pět set metrů. „Byla to nejnáročnější část. Špuntovalo se tam moc lidí, navíc tam byl sypký sníh, takže mi to hodně podjíždělo,“ přiznala skialpinistka Marie Zelená ze Zlína.



Z Růžové hory se lyžaři vydali přes Portášky a po sjezdovce do Velké Úpy. Přeběhli silnici, kousek museli po ní, a pak na ně čekal další výstup, Javořím dolem ke sjezdovce Javor. Cíl byl na jejím spodním konci. „Jakmile jsme vyšlápli první stoupání, ten největší kopec, pak už to bylo super a mohli jsme jít do plných,“ hlásil Ondřej Fejfar, který do cíle dorazil jako první ve dvojici s Radoslavem Grohem. Závod ovládli stylem start - cíl. „Chtěli jsme si udělat co největší náskok, a mít rezervu na případné problémy. Na skalpech nikde nevíte, kdy přijdou. Šlapalo se nám nádherně, sníh byl tupý, takže to neúplně ideálně odjíždělo, ale zas nám krásně svítil Měsíc na cestu,“ chválil Groh.



Do cíle dorazili v čase 1 hodina 12 minut a 38 vteřin. „Je to neuvěřitelný, příšerně rychlý čas. Vůbec jsme to nečekali. Je vidět, že ti kluci strašně hodně trénují, ten výstup museli proletět jako rakety,“ ocenil pořadatel Jiří Pleskač.



Nejstarší a nejznámější český noční skialpový závod se stal velmi vyhledávanou akcí. Svědčí o tom například rekordní počet startujících - 404. Internetové přihlášky pro letošní ročník byly vyprodané za pouhých 36 hodin. „Takhle velký počet účastníků ještě žádný závod ve střední Evropě mimo alpských zemí neměl,“ zdůraznil Pleskač.



I proto měl start Noci tuleních pásů dvě části. Nejprve slavnostní, spojenou s průvodem všech skialpinistů od sjezdovky Javor k parkovišti pod lanovkou na Sněžku. „Vzali jsme si inspiraci z velkých závodů ve světě, kde jsou podobné průvody běžné,“ přiznal Pleskač. Teprve potom se pustili lyžaři naplno do souboje s náročnou tratí.



VÝSLEDKY

Muži I: 1. Groh - Fejfar čas 1:12:38,2, 2. Duch - Hepnar 1:15:57.2, 3. Matera - Krysta 1:19:43,9.

Muži II: 1. Nakládal - Novák 1:24:03,6, 2. Veselý - Šplíchalová 1:25:08,5, 3. Šámal - Bahník 1:26:14,7.

Mix I: 1. Rudolfová – Petreček 1:25,12,5, 2. Pospíšilová - Skalický 1:26:20,2, 3. Macková - Voceďálek 1:27:03,1.

Mix II: 1. Zelená - Kokeš 1:38:11,7, 2. Elebachová – Erlebach 1:40:12,1, 3. Trdlová - Rakoncaj 1:42,21,8.

Ženy I: 1. Pekárková - Antropiusová 1:59:01,3, 2. Šebečková - Pospíšilová 2:17:37,1, 3. Doležalová - Vaciková 2:19:27,7.

Ženy II: 1. Hepnarová - Kočarová 2:02:20,1, 2. Nováková – Lenková 2:04:17,3, 3. Zemanová - Mandová 2:07:08,3.