Ve Vrchlabí povede radnici současná sestava, navzdory návrhu nové formace

Vrchlabí/Dvůr Králové/Trutnov - Ve Vrchlabí zvolili starostu ve středu, ve Dvoře Králové k tomu dojde ve čtvrtek a v Trutnově v pondělí. V největších městech Trutnovska se formují nová zastupitelstva. Vyjma Trutnova, kde končí místostarostka Hana Horynová, která v letošní volbách již nekandidovala, se klíčové pozice na radnicích nemění.

Jan Sobotka byl ve středu pošesté zvolen starostou Vrchlabí.Foto: archiv

Ve vstupní hale vrchlabského zámku, sídle Městského úřadu, se podle zavedené tradice konalo ve středu ustavující zasedání nového zastupitelstva. Potvrdilo ve funkci starosty Jana Sobotku, který vede Vrchlabí již od roku 1998.



Od letošního ledna působí rovněž v Senátu, když v doplňujících senátních volbách porazil Jiřího Hlavatého. Jeho sdružení ZVON přesvědčivě ovládlo komunální volby, získalo 60 procent a 13 zastupitelských křesel z celkových 21. Zbývajících osm si rozdělily na polovinu Volba pro město a nové hnutí Vrchlabí do toho! Na pozicích místostarostů pokračují Alfred Plašil (VPM) a Michal Vávra (ZVON). Stejné zůstává ve Vrchlabí rovněž složení městské rady, v níž patří čtyři místu Zvonu a tři Volbě pro město.



Nováček komunálních voleb, sdružení Vrchlabí do toho!, navrhovalo na post místostarosty jedničku svojí kandidátky Lukáše Teplého, a chtělo rovněž získat místo v městské radě, ale k podpoře tohoto návrhu mělo k dispozici málo hlasů. Lukáš Teplý, manažer kvality a společenské odpovědnosti Skiareálu Špindlerův Mlýn, jenž v minulosti vedl evropský odbor na ministerstvu školství a zastupoval ČR v pracovních orgánech EU, se dostal do zastupitelstva jako první náhradník poté, co se mandátu zřekla lékařka Jana Michlová. Novou formaci Vrchlabí do toho! před volbami vedle nezávislých osobností společně podpořily TOP 09, Zelení a KDU-ČSL.

BAZÉN, DIVADLO, SMART CITY

Ačkoliv Jana Sobotku čeká na radnici šesté volební období, navíc letos poprvé v kombinaci s působením v Senátu, pouští se do práce s energií. „Těším se, je radost pracovat v takové sestavě, s lidmi, které dobře znám a vím, co od nich čekat,“ řekl po středečním zvolení. Za hlavní téma nového volebního cyklu označil výstavbu krytého bazénu. Radnice ho chce vybudovat v lokalitě Vejsplachy v těsné blízkosti rybníku Kačák. Do projektové činnosti už dosud investovalo pět milionů korun. Řešit bude také využití bývalého kina, z něhož by mohlo být divadlo s biografem. Vrchlabí se chce posunout v procesu Smart city a zaměřit se v něm na energetiku, informace a dopravu. Město se také bude věnovat infrastruktuře a stabilizaci středního a základního školství.



KOALIČNÍ SMLOUVA VE DVOŘE KRÁLOVÉ

Ve čtvrtek budou volit noví zastupitelé starostu ve Dvoře Králové. Ustavující zasedání začne v 16 hodin v sále Hankova domu. Ani tam se nezmění sestava na vedoucích postech radnice. Starostou zůstane Jan Jarolím z vítězného hnutí ANO, které dominovalo dvorským volbám a dosáhlo na 42 procent. Ve Dvoře Králové se tak zastavil kolotoč, ze kterého se vystupovalo po každé volební jízdě. Žádný ze starostů nepřežil od začátku 90. let dvě kompletní funkční období, sedm polistopadových voleb do zastupitelstev znamenalo sedm dvorských starostů. Tohle je teď pryč. ANO získalo deset mandátů a podepsalo koaliční smlouvu s ČSSD (2), Piráty (1) a Východočechy (1). Vznikne z toho pohodlná převaha čtrnácti zastupitelských křesel z celkových 21.

NOVÁČEK NA TRUTNOVSKÉ RADNICI

V Trutnově se uskuteční ustavující zasedání nového zastupitelstva v pondělí 5. listopadu v 16 hodin v malém sále Městského úřadu. Koaliční smlouvu tam podepsaly hned dva dny po volbách vítězná ODS s Volbou pro město, Sdružením pro Trutnov a Piráty. V třiatřicetičlenném zastupitelstvu zaplní dohromady 21 křesel. V pozici starosty pokračuje Ivan Adamec, místostarosty budou Tomáš Hendrych a nováček na radnici, Pirát Tomáš Eichler. Vystřídá Hanu Horynovou ze Sdružení pro Trutnov, která již v letošních volbách nekandidovala. V městské radě bude mít šest členů ODS, dva VPM, dva Piráti a jednoho Sdružení pro Trutnov.



Nového starostu Petra Hrona mají od středy v Úpici, nového budou mít od čtvrtka v Žacléři. Zastupitelé tam přistoupí k volbě ve školní jídelně místní ZŠ v 18 hodin. Ve čtvrtek se poprvé sejdou zastupitelé Janských Lázní a Špindlerova Mlýna, v Mladých Bukách a Jilemnici 7. listopadu, v Peci pod Sněžkou až 14. listopadu.



Novým starostou Libňatova se stal Jaroslav Pich, který kvůli tomu opouští po osmi letech redakci Krkonošského deníku.