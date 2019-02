Vrchlabí - Hasiči v Královéhradeckém kraji chtějí do konce letošního roku dokončit stavbu nové stanice pro záchranáře ve Vrchlabí na Trutnovsku za zhruba 57 milionů korun. Plánují také stavbu první etapy nového hasičského stadionu v Hradci Králové za 18 milionů korun.

Stavba stanice pro hasiče a zdravotnickou záchrannou službu ve Vrchlabí | Foto: Jiří Novák

„Ve Vrchlabí se jedná o rekonstrukci stávající budovy bývalé celní správy a dostavbu garáží a objekt pro zdravotnickou záchrannou službu. Všechny objekty mají již hotové střešní konstrukce, myslím si, že při dnešních technologiích je to do konce roku zvládnutelné," řekl ředitel František Mencl.

Stavba začala vloni v říjnu. Dosud hasiči ve Vrchlabí sídlí v nevyhovujících prostorách blízko centra města.

To však není jediná novinka. Nový sportovní a výcvikový areál v Hradci Králové by měl sloužit profesionálním i dobrovolným hasičům na výcvik i na soutěže v požárním sportu. V první etapě, která by letos mohla být dokončena, má vzniknout atletická dráha či rozšířená cvičná věž.

V dalších letech hasiči chtějí vybudovat novou stanici v Jaroměři za zhruba 25 až 30 milionů korun. „V Jaroměři hledáme vhodné místo, současná stanice byla v roce 2000 zatopená vodou z rozvodněného Labe a již nevyhovuje ani svými parametry, máme tam problémy s nedostatkem prostor," řekl Mencl.

Hasiči chtějí také získat kryté výcvikové zařízení, které by mělo vzniknout ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Stát by mohlo do 35 milionů korun. Na obě akce chtějí získat hasiči peníze z evropských fondů.

Hasiči v Královéhradeckém kraji v minulých letech postupně opravili či postavili nové stanice ve všech větších městech, například za 220 milionů korun v Rychnově nad Kněžnou.