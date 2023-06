Od pátku budou každý večer vyjíždět Safaribusy na oblíbené Večerní safari. Návštěvníci se mohou těšit na stovky afrických zvířat včetně žiraf, psů hyenových nebo zeber, jejichž život přiblíží komentář zkušeného průvodce.

Večerní safari přiblíží život zvířat za soumraku. Hvězdami projížděk jsou aktivní buvoli pralesní, kteří nejsou jinde k vidění | Foto: Simona Jiřičková

Největší stádo vodušek červených na světě, nádherní pakoně nebo dvojice žirafích samců jsou jedněmi z největších lákadel Afrického safari Josefa Vágnera. Až do konce srpna se za nimi i stovkami dalších zvířat mohou zájemci každý den vypravovat i za soumraku a večer. Navíc v pohodlí téměř privátní vyjížďky. „Není lepší čas, kdy zvířata pozorovat. Na večer ožívají a hledají potravu. To, co zrovna dělají, společně se zajímavostmi z jejich života v safari parku i volné přírodě, přiblíží odborný průvodce, který vše zajímavé komentuje,“ popisuje ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Mimořádnou pozornost budou v letošním roce poutat bezesporu buvoli pralesní. V safari parku žije jediné stádo těchto působivých a ohrožených zvířat v Česku a na Slovensku. „Buvoli se v poslední době začali vydávat přes jezírko mnohem více také do svažitého lesa a k hornímu krmelci. Pohledy na ně, případně okamžiky, když stádo přebíhá cestu, jsou opravdu mimořádné,“ doplňuje Ilona Kratochvílová, která v safari parku Večerní safari koordinuje. Buvoli pralesní mají pověst extrémně nebezpečných zvířat, v případě dodržování pravidel projížďky ale s vozy plnými lidí vycházejí zcela harmonicky.

Oba Safaribusy vyjíždějí od hlavní brány do safari parku na večerní projížďky vždy ve 20 a 21 hodin v dostatečném rozestupu, aby se nerušily. Jízdné stojí 235 korun pro dospělé, 195 korun pro děti, studenty a seniory. Projížďka v rámci Večerního safari trvá jednu hodinu.

Vstupenky je nutné rezervovat předem na webu safari parku a není třeba mít koupeno klasické vstupné do zahrady. Čekání mohou návštěvníci využít k večerní procházce po klasické části zahrady, některé pavilony se zavírají až ve 22 hodin.

Po celé letní prázdniny srpen bude Večerní safari fungovat denně, v září jen v pátek a sobotu.

Večerní safari nabízí v Evropě zcela unikátní zážitek: tak dlouhou vyjížďkou mezi tolika zvířaty lidé nikde jinde zažít nemohou. Vodušky, buvoly či žirafu doplňují obrovská stáda zeber, pakoní, pštrosi, antilopy kudu, psi hyenoví a řada dalších zvířat. Africké safari, založené někdejším ředitelem Josefem Vágnerem, je natolik výjimečné, že se v roce 2017 stalo českou kulturní památkou. To nemá mezi českými zoologickými zahradami obdobu.