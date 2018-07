Věchet konečně potvrdil: Indiánský festival ani letos nebude

Trutnov – V podstatě jen potvrdili to, co už jiní tušili. Festival Trutnoff Open Air ani v letošním roce neproběhne. Loňská přestávka po odchodu z trutnovského Bojiště se prodlužuje.

Martin Věchet a Eva NavrátilováFoto: DENÍK/Jaroslav Pich

I přesto, že jeho hlavní organizátor Martin Věchet vyhlašoval už před rokem, že má zhruba desítku nových lokalit, z nichž vybírá další působiště, letošní prázdniny zůstanou bez Českého Woodstocku. A potvrzení, které veřejnost podle diskusí na internetu předpokládala už dlouho dopředu a Věchet naopak oficiálně absurdně dlouho odkládal, dostali lidé až ve čtvrtek večer oficiálně.



„I když jsme z Bojiště za mnoho zim vytvořili kultovní místo prodchnuté energií výjimečných setkání, nemá bohužel festivalovou budoucnost pro setkání našeho rozměru,“ sdělili organizátoři prostřednictvím oficiální facebookové stránky Trutnov Open Air.



OSTROUHAJÍ VĚRNÍ FANOUŠCI

Ti znovu upozornili také na nejasnou budoucnost okolí areálu. Radnice, s níž Věchet vede dlouhodobě žabomyší válku, mu prý hází klacky pod nohy. „Pozemky, které radnice určila k zastavění a nedávno nechala zasíťovat, tvořily sedmdesát procent festivalového území. I když z Bílého domu a jeho okolí zaznívá něco jiného, další časy festivalového území nejsou příliš veselé,“ píše se v oficiálním prohlášení.



Trutnovská radnice přitom ještě na začátku letošního roku deklarovala, že s festivalem na Bojišti počítá. Novému nájemci dala do podmínek, že pro tuto hudební přehlídku musí nechat rezervovaný termín.

„Festival nebude. Je mi to líto. Martin Věchet má své důvody, kvůli nimž tu už nechce být. Ale je to jeho záležitost, do které bych se nerad míchal,“ potvrdil přitom už v květnu letošního roku Roman Dorňák, nový provozovatel areálu na trutnovském Bojišti.

Trutnoff tak v domovském městě zřejmě definitivně končí. Na rozdíl od jiného festivalu Obscene Extreme, kterým Bojiště žilo v minulých dnech.



„Bojiště je náš domov a doufám, že vždycky bude. Jsem nadšený, jaké je Trutnov město. Obrovsky se posunulo dopředu,“ říká naopak Miloslav Urbanec, který celosvětové setkání výstředních hudebních skupin s názvem Obscene Extreme organizuje. „Lidí, kteří na festival Trutnoff Open Air je mi ale líto. Konec tohoto festivalu mě mrzí,“ dodal Urbanec.



NÁHRADNÍ LOKALITY MAJÍ

Festival Trutnoff Open Air pravidelně až do roku 2016 do Trutnova lákal nejen hudební hvězdy světového formátu, ale i tisíce návštěvníků. Zprvu undergroundová přehlídka, jejíž kořeny se vážou až do 80. let minulého století a je spojena i s osobou bývalého prezidenta Václava Havla, v posledních letech doplácela na nedostatek porozumění organizátorů s trutnovskou radnicí. Po letech marných dohadů je pro nezainteresované těžké hledat prapůvod sporů.

Budoucnost festivalu však prý žije, jen na jiném místě. Poté, co vloni organizátory ze svého katastru vyprovodili zastupitelé Mladých Buků, opakují, že mají dostatek nabídek pro to, aby stany rozbalili na jiném místě.



„Po vyhlášení pauzy se nám nashromáždilo na dvě desítky nabídek z různých koutů naší země. Místa to jsou zajímavá a pěkná, vstřícnost milá. Půjde-li vše dobře, mohli bychom se vrátit s našim rituálem a Pow-Wow příští rok nejspíše v jiných teritoriích se symbolickým návratem ke kořenům,“ slibují organizátoři.



Zda se tisíce věrných fanoušků, kteří na oblíbenou přehlídku do Trutnova opakovaně mířily, dočkají pokračování hudební přehlídky s nevšedním repertoárem, je zřejmě zatím ve hvězdách.