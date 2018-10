Věchetovy wigwamy míří do Brna. Festival chtějí lidé i radnice

Trutnov - Do moravské metropole by se měl přesunout legendární festival Trutnoff Open Air. Organizátoři už vyjednávají s brněnskou radnicí o přesunu undergroundové přehlídky, která před dvěma lety zmizela z trutnovského Bojiště.

Trutnov Open Air Music Festival 2013Foto: DENÍK/Ondřej Littera

Brno patří mezi favority pořadatelů, kteří se sdružují okolo Martina Věcheta. „Jsme připraveni s wigwamy k přemístění na nová posvátná místa. Panu primátorovi jsme předali plány a čekáme na rozhodnutí,“ řekl Deníku Martin Věchet.



Poslední dva roky se festival nekonal kvůli neshodám s trutnovskou radnicí. I proto jej chtějí pořadatelé přesunout jinam, s největší pravděpodobností právě do Brna. „Po oznámení pauzy se nám sešlo na dvacet nabídek z různých koutů republiky. Zúžili jsme je na tři a všechna jsou na jihu republiky. Brno je však nyní prioritou. Od počátku zde zaznívá vstřícnost, vůle domluvit se. Našli jsme zde téměř přesně to, co hledáme, včetně svažitého terénu, který předčí i naše dosavadní loviště,“ nastínil pořadatel festivalu Martin Věchet.



V domovském Trutnově Věchetovi často vadilo, že město určilo okolní pozemky u areálu, využívané jako stanové zázemí účastníků, ke komerčním účelům. V budoucnu by tu měla vzniknout bytová zástavba. „Nevidíme tu budoucnost. V Brně naopak panuje nálada k domluvení,“ vysvětlil Věchet.



Trutnovská radnice se však organizátorům letos snažila vyjít vstříc. Zarezervovalo jim termín na pořádání letošního festivalu, o nějž Martin Věchet požádal. To se však nakonec stejně nekonalo.

Pořadatelé stále i v Brně vybírají z několika lokalit. Jednou z nich by se mohla stát historická střelnice, kde se za minulého režimu odehrávala setkání undergroundové společnosti.



„Brnu by tento typ festivalu slušel. Velmi bych to vítal. Dohodli jsme se, že budeme v jednáních pokračovat a uvidíme, jak budeme úspěšní. Bavili jsme se o třech místech,“ uvedl k vyjednávání primátor Brna Petr Vokřál.



Přesun festivalu na Moravu vítají také čtenáři Deníku. V internetové anketě, do níž se zapojila zhruba pětistovka čtenářů, si festival ve městě přeje více než 70 procent lidí.



„Pro nás Brňáky, kteří už netrpělivě vyhlížíme datum festivalu, je to skvělá zpráva. Na festival jsme s bandou jezdili přes patnáct let,“ poznamenala na sociální síti třeba Iva Brucknerová.



První ročník festivalu Trutnoff se konal v roce 1987, tradicí se stal v devadesátých letech. Mezi jeho pravidelné návštěvníky se řadil i Václav Havel. Pořadatelé jej v roce 2007 jmenovali náčelníkem festivalu, což koresponduje s indiánskou tematikou akce.



V minulosti na festivalu vystupovali české i zahraniční kapely a hudebníci, například The Plastic People of the Universe, Garáž či Jiří Schmitzer. Ze zahraničních pak třeba Faith No More nebo Iggy Pop.