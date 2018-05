Věchetův festival se letos na Bojiště nevrátí. Organizátoři vyjednávají

Trutnov - Pokračování legendárního undergroundového festivalu je stále v oblacích. Zatímco loni otevřeně bojovali s mladobuckou radnicí a po konci na trutnovském Bojišti chtěli rozestavět stany na loukách tamního městyse, letos organizátoři Trutnoff Open Air informace o konání festivalu nepodávají.

Z Trutnov Open Air Festivalu 2012.Foto: Ondřej Littera

„Po loňském humbuku chceme mít letos jistotu, než něco oznámíme. Proto zatím nebudeme říkat, zda a kde festival proběhne,“ oznámil Martin Věchet, hlavní organizátor hudební a společenské přehlídky Trutnoff Open Air, která bývala v minulosti označována za český Woodstock.



Věchetův tým prý stále vybírá z více lokalit. Podal dokonce i žádost o pronájem areálu na trutnovském Bojišti, kde dlouhá léta úspěšně působil. Skutečný návrat legendární hudební přehlídky do domovského stánku se však nekoná. „Martinovi Věchetovi jsme nabídli spolupráci, letos však jeho festival na Bojišti nebude,“ řekl Roman Dorňák ze společnosti Bojiště s. r. o., která je od dubna novým nájemcem přírodního areálu. „V budoucnu bychom Trutnoff rádi v Trutnově měli, dohodu bychom přivítali. Je ale otázkou, jaké mají záměry organizátoři. To už je na nich,“ doplnil Roman Dorňák.

Už loni v srpnu Martin Věchet přiznal, že má zhruba patnáct nabídek z jiných měst. Tentokrát však konkrétnější být nechtěl. Pokud tak letos Trutnoff Open Air proběhne, zavítá do jiného města ve výrazně okleštěnější podobě. „Na pořádání Pow-Wow našeho rozsahu s kapelami velikosti Prodigy, Korn, Iggy Pop či Manic Street Preachers se musí spolupráce domlouvat 2 až 3 roky dopředu. Ne z roku na rok. Stejné je to s dalšími produkčními věcmi a případnými partnery,“ upozornil Martin Věchet.



Před rokem plánoval Věchetův tým pořádání komornější Zahradní slavnosti. Aktivity na loukách v Mladých Bukách však zhatily protesty tamních občanů i radnice. Ta narychlo připravila řadu vyhlášek, které pořádání hudební produkce komplikovaly. Legendární akce se nakonec v roce svého výročí nekonala vůbec.



Open Air obdivoval i prezident Václav Havel. Zda se letos vrátí na festivalovou mapu, není jasné. Tisícovky fanoušků, kteří do Trutnova pravidelně jezdily, jsou proto dál v nejistotě.