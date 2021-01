/FOTOGALERIE/ Mezinárodnímu vědeckému týmu se loni v prosinci podařilo vytvořit další dvě embrya vyhynutím ohrožených nosorožců bílých severních. Celkem tak mají vědci nyní k dispozici pět zmrazených embryí. Odebírání vajíček a vytváření embryí je součástí projektu záchrany nosorožců bílých severních umělou reprodukcí.

Projekt záchrany severních bílých nosorožců, který na několik měsíců přerušila pandemie covidu-19, pokračuje v Keni. | Foto: Rio the Photographer/Ol Pejeta

Poslední dvě samice tohoto druhu na planetě žijí v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Obě patří Safari Parku Dvůr Králové. Embrya by měla být v budoucnu vložena do samic příbuzných nosorožců bílých jižních, které by měly mláďata odnosit. Žádná ze samic v Ol Pejetě totiž již není schopná mládě odnosit. Vědci míní, že celkem bude potřeba vytvořit desítky embryí.