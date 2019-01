Turnov - Bezpočet pěkných soutěží připravili členové Sdružení obcí Libereckého kraje a spřáteleného saského okresu Görlitz, ve spolupráci s městem Turnov pro školáky i veřejnost.

| Foto: archiv Deníku

V rámci Evropského dne bez aut se ve Skálově ulici, která vede jednou z nejstarších tras historické části města, příchozí seznámili s jednotlivými druhy odpadu a se způsoby, jak s ním co nejlépe nakládat. Děti si prošly stánky s kvízy, soutěžemi, vybarvovaly omalovánky (viz snímek). „Odpad bohužel stále narůstá. I když přibývá lidí, kteří si jej zvykli třídit, velké procento populace tomu stále pozornost nevěnuje. Věříme, že díky naší akci lidé získají další informace, které je přesvědčí, že třídit odpad a odkládat ho do míst k tomu určených, se vyplatí všem," konstatoval mluvčí zdejší radnice Radek Drašnar. Odpoledne v lokalitě vyplnil program, ve kterém vystoupil i populární bavič Upír Krejčí. (gr)