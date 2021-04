/FOTOGALERIE/ Velikonoční pondělí v době covidu přivedlo do ulic jen velmi málo koledníků. Pomlázka se zpravidla smrskla jen na rodinné návštěvy.

Velikonoční koleda v Trutnově. | Foto: Jan Bartoš

Nebylo to ono, shodovali se koledníci, kteří vyrazili na pomlázku na Trutnovsku. Nejčastěji chodili rodiče nebo prarodiče s dětmi, kteří chtěli zůstat věrní tradici. Někdo se vydal pěšky přes vesnici, ještě častěji bylo k vidění, jak koledníci vyráželi k příbuzným autem. Bylo patrné, že kvůli pandemii a vládním opatřením lidé omezili kontakty na minimum. "Velikonoce jsou hrozně poznamenané opatřeními, je to hodně znát. Lidí jsme potkali opravdu jen minimum. Je to divné. Člověk se cítí při takovém svátku jako zločinec. Ale asi nás to zachrání před koronavirem," řekl pan Radim z Vrchlabí, který vyrazil autem s dvěma syny z Vrchlabí do Lánova.