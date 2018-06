Velká autobusová revoluce

Trutnov - Potvrzeno! Městskou hromadnou dopravu čekají zásadní změny. Od října bude plně ekologická. Vyplývá to ze smlouvy, kterou před pár dny podepsali trutnovský starosta Ivan Adamec a předseda představenstva dopravní společnosti Arriva Východní Čechy Jindřich Poláček. Kompletní výměna vozů a modernizace zázemí budou stát dohromady asi 93 milionů korun.

Dojednáno! Předseda představenstva společnosti Arriva Východní Čechy Jindřich Poláček a trutnovský starosta Ivan Adamec podepsali smlouvu na dalších deset let. MHD díky tomu bude plně ekologická.Foto: MěÚ Trutnov/Renáta Tommová

Místo dieselových autobusů budou cestující po Trutnově vozit čtyři elektrobusy a tři kloubové autobusy na stlačený zemní plyn (CNG). Radnice je pořídí především s ohledem na jejich vliv na životní prostředí. „Je to přelomová záležitost. Přecházíme na paliva moderního typu, cílem je ekologizace městské hromadné dopravy,“ oznámil trutnovský starosta Ivan Adamec.



EKOLOGICKÉ A KOMFORTNÍ

Zatímco autobusy na CNG už v Trutnově jezdí od roku 2006 a od října budou nasazeny jen komfortnější typy, elektrobusy se stanou úplnou novinkou. „Cestující je poznají například podle velmi tichého provozu. Motor není prakticky vůbec slyšet. Všechny nové vozy budou nízkopodlažní, s klimatizací, GPS a otevíráním dveří dotykovým tlačítkem. Počítá se i s možností hradit jízdné platební kartou,“ uvedl Milan Kovář, obchodní ředitel společnosti Arriva Východní Čechy, která místní MHD dosud provozovala a podle nově podepsané smlouvy v tom bude pokračovat až do roku 2027.

Ekologická MHD* 10 elektrobusů má Třinec

* 20 jich kupuje Hradec Kr.

* Trutnov bude 2. největší

elektroflotilou v kraji

Ekologizace nezasáhne peněženky cestujících. Alternativní pohon umožní městu i nadále držet ceny jízdenek poměrně nízko. Za dvě tarifní pásma by se dál mělo platit od 8 do 12 korun. „MHD určitě nebude zadarmo, ceny jízdného jsou velmi nízké. Neuvažujeme ale ani o tom, že bychom zdražovali. Rádi bychom spoluobčany přesvědčili, aby jezdili MHD. Je to čistá doprava, pomůže to našemu životnímu prostředí,“ sdělil Adamec.



VYSOKÉ POŘIZOVACÍ NÁKLADY

Sedm vozů vyjde na zhruba 83 milionů korun. Arriva získala na jejich nákup evropskou dotaci ve výši 85 procent. „Klasický dvanáctimetrový autobus v naftě stojí 4,5 milionu korun, v plynu 6 milionů a v elektrice 14 milionů,“ vyčíslil předseda představenstva Arrivy Jindřich Poláček běžné pořizovací náklady. „My ale máme objednané elektrobusy za vyšší pořizovací cenu, než v jiných městech. Kvůli náročné zimě a kopcovitém profilu města jsme totiž požadovali vyšší kapacitu baterií,“ zdůraznil Poláček.



Elektrobusy mají sice v porovnání s dieselovými předchůdci mnohem levnější běžný provoz, ale jsou trojnásobně dražší při nákupu. „Ekologizace dopravy se bez dotace udělat nedá,“ upozornil starosta Adamec.







Podle výrobce ujedou elektrobusy na jedno nabití minimálně 200 kilometrů. Dopravce počítá s ujetím zhruba 130 kilometrů mezi dvěma pauzami na dobíjení. V Poříčí (u otočky Lhota) už kvůli tomu vzniká moderní dobíjecí depo za deset milionů korun. „Elektrobusy mají velmi sofistikovanou technologii. Jaký budou mít dojezd, hodně závisí také na schopnostech řidičů,“ řekl Poláček. Patnáct šoférů proto čeká školení, než vyjedou s novými busy poprvé do ulic.



Pauzy na dobíjení si zřejmě vyžádají i úpravy v jízdních řádech, mohlo by přibýt několik spojů. Moderní vozy z továren Škoda Transportation a SOR Libchavy začnou v Trutnově jezdit v říjnu. Staré zůstanou v garážích, jako záloha pro případ nouze. „Ukáže se až v praxi, jak celý systém bude fungovat,“ dodal trutnovský starosta Ivan Adamec.



Město bude v průměru na městskou hromadnou dopravu doplácet asi 13 milionů korun ročně. Autobusy MHD ročně najedou zhruba 430 tisíc kilometrů a svezou asi 1,8 milionu lidí.