Hromadný start je v deset hodin z náměstí v Horním Maršově a cíl na Pomezních Boudách u bývalého hraničního přechodu. Trasa měří 13 600 metrů s převýšením 540 metrů.

Letos se závod běží jako mistrovství České republiky veteránů.

Kategorie: junioři, juniorky, muži do 39, 49, 59, 69 let, nad 70 let, ženy do 34 let, 35-44, 45-54 let, nad 55 let.

Juniorky a muži starší 70 let poběží trať 5 000 metrů se startem ve Spáleném Mlýně.

Děti běží bez startovného Malou cenu Krkonoš uličkami Horního Maršova, start mají u hřiště v 11 hodin.