Trutnov – Zatímco před trutnovskou radnicí na hlavu státu pískal a křičel hlouček lidí s červenými kartami, do velkého sálu radnice se o půl hodiny později nahrnuli Zemanovi přívrženci.

Prostor téměř celý zaplnili a prezidentovi položili řadu otázek. Beseda s občany Trutnova na rozdíl od incidentu před městským úřadem proběhla po sedmnácté hodině v naprostém klidu a za vzájemného naslouchání.

Sál byl plný občanů, kteří pokládali prezidentovi otázky. Na přetřes přišly například platy soudců. „Průměrný plat soudce přesahuje sto tisíc korun měsíčně. To asi všichni víme. U vyšších soudních funkcionářů je to ještě podstatně výše. Nikomu nezáviďme, ale položme si otázku, zda výkon soudců odpovídá tak vysokému platu. Když víme, že zejména v oblastech ekonomické kriminality některá řízení trvají až deset let, což je neuvěřitelné. Problém je ten, že soudci jsou jedinou profesní skupinou, která si může prostřednictvím ústavního soudu sama stanovovat svůj plat," konstatoval prezident a komentoval i další témata současnosti.

Mimo jiné padla otázka na novináře Peroutku: „Když váš mluvčí (Jiří Ovčáček – pozn. redakce) najde tu citaci, kterou jste zmínil, a kterou jste sledoval, (článek Hitler je gentleman) tak co říkáte tomu, že vás příbuzní novináře chtějí žalovat?" (prezidentovu odpověď najdete na jiném místě) .

Trutnovské obecenstvo prezident i pobavil. A to odpovědí na otázku, zda půjde na svatbu svého kancléře Vratislava Mlynáře.

„Ano, příští sobotu, tedy ve svém pracovním volnu. A jdu tam rád, protože má nesmírně půvabnou nevěstu. Možná, že jste ji viděli. Člověk v mém věku už může hezkou ženu pouze olíznout mlsným pohledem. A to je tak všechno, co může," zavtipkoval za smíchu publika.

Před osmnáctou hodinou prezident Miloš Zeman, podobně jako v jiných městech, dekoroval prapor. Přijal z rukou starosty Ivana Adamce pozornost ve formě sošky dráčka z bílého porcelánu od autora Milana Kouta.

„Určitě si tuto roztomilou hračku vystavím na Hradě ve své kanceláři a budu na vás vzpomínat," loučil se s Trutnovem český prezident a poté, za již poklidného přihlížení veřejnosti v prezidentské koloně město opustil.