Trutnovsko - Chcete udělat oslavu s půlnočním ohňostrojem? Chtěli byste uspořádat spontánní hudební vystoupení na počest něčího úspěchu nebo jen nabídnout spoluobčanům letní večer k tancovačce?

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Pak vězte, že vaše nápady už nemusí být tak snadno realizovatelné jako dříve. Anebo ano. Musíte ale skončit s úderem 22. hodiny. Od října totiž musí být veškeré akce přesahující tuto dobu povoleny obecně závaznou vyhláškou. A pro její schválení se musí sejít na veřejném zasedání zastupitelé.

Vyhláška musí povolit rušení nočního klidu

Novelizovaný přestupkový zákon upravuje podmínky rušení nočního klidu. Tato informace je podstatná především pro pořadatele akcí na veřejném prostranství, ale i pro vedení obcí a měst.

Do současné chvíle stačilo pořadateli ohlásit akci, která přesáhne hodinu nočního klidu, na úřad. Povolení se žadatelé většinou okamžitě dočkali. Od října však novela zákona počítá s tím, že všechny povolené večerní akce musí město či obec zahrnout do vyhlášky. V praxi to znamená, že návrh musí projít zastupitelstvem, což povede ke značnému prodloužení lhůty. Vedení obcí bude potřebovat znát záměr akce třeba i několik měsíců dopředu, aby stihlo věc zahrnout na jednání zastupitelstva a následně i do obecní vyhlášky.

Jednou z obcí, kde přes léto pořádají velký počet hudebních produkcí je například Hajnice. Obec z Královédvorska nezahálí. Ačkoliv tamní starosta Petr Červený přiznává, že nikdy s veřejnou produkcí výraznější problémy neměli, požadovanou vyhlášku už připravuje. „Musíme upravit pořádání kulturních i sportovních akcí," říká starosta Petr Červený. „Ve vyhlášce budeme mít, že se akce mohou pořádat do dvou do rána. A v tom okamžiku už nepůjde udělit žádnou výjimku," dodává Červený. Sám přiznává, že výraznější smysl nového administrativního kolečka příliš nechápe. „Vždyť samo ministerstvo už říká, že hudební produkce a zvýšené decibely se dají vydržet, pokud neprobíhají pravidelně. Pořadatelé u nás budou muset prodlouženou produkci nahlásit a budou se muset vyhláškou řídit," upozorňuje protřelý hajnický starosta.

Jak ale bude novela zákona fungovat v praxi, to ukáže až čas. A jestli přinese i starosti pořadatelům kulturních akcí či jednotlivcům, kteří si budou chtít uspořádat například zahradní oslavu, i to je otázkou.

Chcete oslavy a koncerty? Hlaste to dopředu



Ministerstvo vnitra prosazuje, aby výjimky z nočního klidu byly zahrnuté přímo v obecních vyhláškách. Pokud plánujete oslavu, ale do jejího termínu se nesejdou zastupitelé, pak máte smůlu. Novela přestupkového zákona, která by měla platit od 1. října, odebere obcím možnost udělovat akcím výjimky z rušení nočního klidu. Svaz měst a obcí České republiky s ministerstvem ještě jedná. Zákon se opírá o rozhodnutí Ústavního soudu, které požaduje, aby bylo možné předvídat počet dnů, kdy bude doba nočního klidu omezená. Ministerstvo ale zatím říká: Obce už nebudou moci délku nočního klidu zkracovat formou vlastního rozhodnutí na základě žádosti. Výjimky z nočního klidu budou muset být stanoveny přímo v textu obecně závazné vyhlášky, jinak nebude možné akci uspořádat.