Veřejné bruslení v Trutnově je možné ve všední dny dopoledne, kdy se na ledové ploše objevují také školy a školky, a po poledni. Ve čtvrtek je na programu večerní bruslení od 20 do 21.30 hodin. Zimní stadion je otevřený veřejnosti rovněž o víkendech. V sobotu 21. ledna se bude bruslit od 14.00 do 16.30 a v neděli 22. ledna od 12.30 do 16.30. Přesný rozpis najdete na webu provozovatele trutnovských sportovišť, společnosti Mebys Trutnov.