Veřejnost tlačí na zahradu. Ta už zvažuje oživení slona

Trutnov/Dvůr Králové nad Labem - Obrovskou vlnu nevole vyvolal krok dvorského Safari Parku, který musel na popud Státního pozemkového úřadu Královéhradeckého kraje odstranit poutač ve tvaru slona. Oblíbený talisman řidičů zmizel od silnice v tomto týdnu. Státní úřad ho označil za reklamní bilboard, jehož umístění u komunikace zakazuje zákon.

"Zkoušeli jsme úřad několikrát kontaktovat. Diskutovali jsme o možnostech, které by odstranění slona vyloučily, ale marně. Podle nařízení jsme ho museli odstranit, v opačném případě jsme se vystavovali hrozbě pokuty," přiblížila Andrea Jiroušová, mluvčí safari parku.



Vedení zahrady v posledních hodinách zaplavila řada ohlasů. Lidem se odstranění slona, který během let prošel mnoha podobami, nelíbí. V minulosti se poutač proměňoval v mnoha barvách. Reklamní plochu si z něho udělali třeba skauti, nejčastěji ale třeba sportovní kluby po výsledkových oslavách. Řidiči na plechovou sochu často troubili pro štěstí.



"Slon si žil v podstatě svým životem. Občas nás někdo kontaktoval, jestli by si ho mohl přemalovat. Často to ale lidé dělali bez vědomí zahrady. Pokud to ale nebylo urážlivé či hanlivé, většinou jsme to tolerovali," řekla Deníku před časem ke koloritu regionu Andrea Jiroušová.



Veřejnost už se na sociálních sítích mobilizuje. V noci na čtvrtek v místě, kde slon stával, hořely symbolicky svíčky. Na sociální síti Facebook se zase zmobilizovala skupina lidí, která v sobotu pojede spanilou jízdu za navrácení slona. Během jediného dne svou účast potvrdila zhruba tisícovka lidí.

Internetem už obíhá také petice za navrácení slona. Ke čtvrteční 12. hodině k ní připojilo podpis už takřka 1700 lidí. "Po obrovských ohlasech, které odstranění slona vyvolalo, hledáme možnosti, jak slona na místo či do jiné lokality vrátit. Ozývají se nám majitelé pozemků, kteří umístění nabízí. Ale uvidíme, jaké možnosti se nám naskytnou během příštích dnů. Budeme jednat také s poslancem Jiránkem, který se ve věci angažuje," objasnila Andrea Jiroušová, mluvčí zahrady.



Poslanec a trutnovský zastupitel za Piráty Martin Jiránek okamžitě po oznámení ohlásil, že si dává osobní závazek, aby slona vrátil zpět. "Je to moje srdcovka vlastně celý můj život a troubím si pro štěstí kdykoli jedu kolem. Budu zjišťovat právní věci, jak, co a kde by se dalo udělat," vyhlásil už včera.



Reklamní poutač ve tvaru slona zdobil silnici na Trutnovsku desítky let. Na jeho podobě se podílel místní umělec Luboš Zvičina.