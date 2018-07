Vesna má moderního pomocníka. Pomůže léčit záněty, popáleniny i dýchací nemoce

Janské Lázně /FOTO/ - Sedmipatrová Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních je momentálně zaplněná 193 pacienty.

V kinosále se můžou podívat na oblíbený film. Chodí regenerovat do bazénu se zvedacím dnem, které dokáže přizpůsobit a měnit hloubku podle výšky pacientů. Ve vylepšené tělocvičně řádili vozíčkáři s tanečníkem Janem Onderem ze Star Dance. Během školního roku se jim tři hodiny denně věnují pedagogičtí specialisté, menší děti absolvují předškolní vzdělání v mateřské škole. V léčbě při čtyř až šestitýdenních pobytech jim zásadně pomáhá individuální přístup šikovné skupiny fyzioterapeutů a ergoterapeutů se širokým spektrem léčebných postupů a metod. To je klíčový, nejdůležitější prvek léčebného procesu.

Zlepší prokrvení

Mezi často využívané metody patří v Janských Lázních fyzikální terapie. Jejímu dalšímu rozvoji a léčbě nemocných dětí pomůže nový speciální přístroj Bemer, patentovaný v Lichtenštejnsku. Při fyzikální cévní terapii slouží k mikrocirkulaci krve. Vedle intenzivnějšího prokrvení navyšuje také zásoby kyslíku nebo mobilizuje bílé krvinky. Ve Vesně ho budou aplikovat při léčbě onkologických, respiračních a svalových onemocnění, popálenin, zánětů, hojení pooperačních ran, léčbě skoliózy i proleženin.

„Přístroj Bemer má široké pole způsobů, jak jej využít. U nás bude sloužit pro děti s respiračními potížemi, které tvoří 20 procent našich pacientů. Často mají chronické záněty nebo opakované alergické záněty. Velká část pacientů k nám také přichází po operacích. Pro ně nový přístroj využijeme k hojení pooperačních ran a také popálenin,“ popisuje primář janskolázeňské Vesny Vasil Janko a pokračuje: „Sám jsem zvědavý, jaký bude mít účinek při svalových onemocněních a na proleženiny, které jsou způsobené sádrovou fixací. Terapie přináší zlepšené prokrvení a mohla by dětem hodně pomoct.“

Podle primáře může tato novinka terapii zjednodušit a zlepšit. „Očekávám, že výsledky budou pro nás přínosné,“ říká.

Příznivé žluté sluníčko

Úhradu přístroje Bemer ve výši 130 tisíc korun zajistila dětské léčebně v Janských Lázních charitativní organizace Život dětem, která pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem po celé ČR. Jejím symbolem, dobře známým, je usměvavé žluté sluníčko. Členkami rady jsou například herečky Magdalena Reifová a Petra Špindlerová. Do Srdíčkových dnů, které na jaře, na podzim a v zimě Život dětem organizuje, se zapojují také postižené děti z Obchodní akademie v Janských Lázních. „Jsme jim nesmírně vděční a velice se vážíme toho, že s námi už osmnáct let absolvují Srdíčkové dny,“ zdůrazňuje Maria Křepelková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Život dětem.

O poskytnutí moderního přístroje do Vesny měla jasno. „Dozvěděly jsme se, že přístroj má úžasné výsledky. Chceme, aby mohl pomáhat co největšímu počtu dětí, proto je léčebna Vesna to správné místo. Navíc máme s Vesnou dobrou osobní zkušenost. Maminka jednoho z našich dětí, kterému pomáháme, si velice pochvalovala pobyt v léčebně. Byla tam se synem v době, kdy mu bylo 18 měsíců a během šesti týdnů ve Vesně zaznamenal ohromný pokrok. Doslova říkala, že se vrátil jako jiný chlapec. To jsou úžasné výsledky,“ oceňuje ředitelka charitativní organizace Život dětem.

Výzkum u plavců

Přístroj Bemer využívá například brněnská fakultní nemocnice na záněty očí. Odborníci ho původně vyvinuli pro vrcholové sportovce. Výzkum aplikovali na špičkových maďarských plavcích s prokazatelným účinkem. „Po fyzikální cévní terapii u nich došlo ke zlepšení výkonnosti,“ připomíná dodavatel zařízení Petr Freyburg.

Přístroj má uvnitř podložky, na které pacient leží, zašité spirály. Ty produkují elektromagnetické vlny různého nastavení. Na postižené místo se přikládají aplikátory – celotělový, světelný, bodový nebo pásový. Dotyková řídící jednotka nastavuje programy, které mají deset stupňů intenzity.

„Jsem přesvědčená, že nový přístroj nám hodně pomůže a bude velkým přínosem pro naše pacienty,“ vítá významného pomocníka terapeutka Hana Tichá.

Matky jako uklízečky

Dětská léčebna Vesna se specializuje na léčení dětí a dorostu do 18 let s respiračními, onkologickými a neurologickými onemocněními, svalovými dystrofiemi, obrnami, nemocemi pohybového aparátu, stavy po úrazech a ortopedických operacích, poruchami látkové výměny nebo léčbu dětské obezity.

Mohutná budova Vesny, k jejíž výstavbě byl položen základní kámen v roce 1978, projde rekonstrukcí. „Léčebna se stavěla v době, kdy do ní chodily děti samy bez doprovodu a tomu byly přizpůsobené pokoje. Pokud chtěla být matka s dítětem v léčebně, musela být ve Vesně zaměstnaná jako uklízečka,“ připomíná 80. léta primář Vesny Vasil Janko. „Vesna má stále pokoje v původním stavu z doby, kdy se stavěla. Chceme tam už letos zahájit opravy. Administrativní patro proměníme v kvalitní ubytování apartmánového typu,“ potvrzuje Martin Voženílek, ředitel Státních léčebných lázní Janské Lázně, jejichž je Dětská léčebna Vesna součástí.