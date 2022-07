„Původní buňky ve Světlé nad Sázavou nahradila nová pevná stavba. My jsme o buňky projevili zájem, nechali je kompletně opravit a postavili znovu. Specializovaná firma je repasovala, my jsme vybudovali základy pro stavbu, napojili na sítě a sestavili dohromady. Náklady vycházejí zhruba přes 400 tisíc korun na jedno lůžko, což je velmi výhodné ve srovnání s novými stavbami,“ upřesnil ředitel Věznice Odolov Daniel Vinkler.

FOTO: Jak to vypadá v kriminále Odolov. Žádné cely, ložnice pro tři stovky vězňů

„V současné době stoupají počty odsouzených, navýšení ubytovací kapacity o 30 míst nám proto výrazně pomůže. Obsazenost máme aktuálně 84 procent, brzy bude ale doplněna. Většinou jsou u nás odsouzení za krádeže, neplacení výživného, dopravní nehody i za drogové delikty mírnějšího charakteru,“ dodal Vinkler.

Zdroj: Jan Bartoš

Nové ubytovací kapacity jsou určeny pro odsouzené zařazené do výkonu trestu odnětí svobody ve věznici typu ostraha se středním stupněm zabezpečení. Do ubytovny budou odsouzení umístěni po pečlivém uvážení, primárně se bude jednat o pracovně zařazené. „Takto pojaté ubytování odsouzených odpovídá moderním trendům vězeňství,“ uvedl ředitel odolovského vězení.

„Vězni si samozřejmě nemůžou zvolit, s kým budou na ložnici. Někdy je to složité, protože se setkávají lidé, kteří mají různé kulturní zázemí a sociální a hygienické návyky,“ řekla psycholožka Věznice Odolov Gabriela Šafářová.

Dobrý skutek z kriminálu, dva odlišné světy spojují housle vyrobené vězni

Od své ložnice mají i klíč

V Odolově nejsou klasické cely, ale takzvané ložnice. Vězni bydlí zpravidla po čtyřech a pěti, existují ale také pokoje pro třináct mužů. „Odolov je věznice s nízkým a středním stupněm zabezpečení, máme tady méně nebezpečné pachatele. Proto nejsou ubytovaní v celách, ale ložnicích. Od nich mají dokonce svůj klíč, můžou si je zamknout. Vězeňská služba je samozřejmě kontroluje a má klíče rovněž. Volně se můžou pohybovat v rámci celého oddílu, katry jsou na hranicích oddílu,“ vysvětlila Šafářová.

Odolov patří mezi novější věznice v Česku. Nachází se v areálu bývalého černouhelného dolu. První odsouzení tam nastoupili do výkonu trestu v roce 1993. Věznice je určena pro muže starší 18 let.

Z věznice Odolov uprchl vězeň, policie ho zatkla po dvou hodinách

Vězení se proslavilo úspěšnou dřevomodelářskou dílnou, ve které odsouzení opravili již stovky hudebních nástrojů a vyrobili desítky nových. Xylofony, houslemi, violami nebo třeba kytarami se zabývají už více než 20 let. Většina restaurovaných či nově vyrobených nástrojů míří mezi děti do hudebních škol. V letošním roce se věznice zapojila do projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu s názvem Kdyby tisíc klarinetů, který rozděluje darované nástroje potřebným mladým hudebníkům.