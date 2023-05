„Skvěle jsem si otevření užil. Je to pěkné místo, je toho opravdu hodně, co je možné vidět. Mám z toho dobré pocity. Příjemné bylo také setkání s fanoušky,“ líčil Deníku dojmy z návštěvy v Jilemnici herec Stanislav Janevski.

Fanoušci z celého Česka, ale i Slovenska a Německa byli ve svém živlu. Nechali se fotit a podepisovat figurky Viktora Kruma, knížky o Harrym Potterovi i kouzelnické hůlky.

Někteří dokonce dorazili ve stylovém čarodějnickém oblečení. Tak jako Hana Netušilová z Prahy, Lucie Almeida ze Znojma a Andrea Peřinová z Říčan, které sice žijí v různých koutech republiky, ale spojuje je záliba ve všem, co se týká Harryho Pottera.

„Máme rády Harryho Pottera, baví nás chodit převlečené za jednotlivé postavy, vyrábět kostýmy i na chvíli se cítit postavou. Rády se tak ukazujeme dalším fanouškům,“ vysvětlovaly Hana Netušilová z Prahy, Lucie Almeida ze Znojma a Andrea Peřinová z Říčan, proč se vyfešákovaly do stylových čarodějnických převleků. „Jezdíme i do zahraničí. Naposledy jsme v Německu, v Praze pořádáme Potterfest,“ dodaly.

Nadšený byl Libor Fojtík z Ústí nad Orlicí, který si nechal podepsat hned několik figurek Viktora Kruma. „Jsem moc spokojený, že mám figurky osobně podepsané. Muzeum s figurkami už existuje v Poděbradech, ale v Jilemnici je to něco nového, navíc tady je řada dalších předmětů a obrovské množství autogramů,“ obdivně si prohlížel Fojtík zaplněné vitríny.

Až z německého Regensburgu přijel do Jilemnice Markus Koller. Na podepsání si přivezl plnou krabici suvenýrů. „Jsem sběratel autogramů, o otevření muzea mě informovali přátelé. Muzeum je super. Přespávali jsme ve Vrchlabí, udělali si víkend v Krkonoších. Je to pěkné místo,“ byl spokojený s výletem za jedním z herců z filmové ságy o Harrym Potterovi.

Naproti tomu Eliška Tomášová to měla blízko, přijela z Vrchlabí. „Máme to kousek, tak jsme se přijeli podívat. Je to opravdu pěkné. Nejvíc se mi líbí věci od fantastických zvířat,“ řekla Eliška. „Mně se líbí všechno od Marvela,“ doplnil ji bratr Matěj.

Podle zakladatele muzea popkultury Josefa Mikásky přijeli na slavnostní otevření především fanoušci a sběratelé. Plánuje i další akce se známými herci z Česka a zahraničí. „Téměř do konce května už je vyprodáno, máme denní limity. Velký zájem je od škol. Muzeum jsme chystali dlouho, některé věci ještě musíme dopilovat. V září plánujeme besedu s hercem Josefem Dvořákem, na leden chystáme druhého zahraničního hosta,“ naznačil vrchlabský sběratel autogramů, který svou dlouholetou vášeň přetavil až k otevření nevšedního muzea.

V Jilemnici vystavuje několik tisíc předmětů posbíraných z celého světa. „V 99 procentech jsem je získal osobně. Většinou to jsou jediné exempláře na světě. Ve střední Evropě zřejmě nic v podobném rozsahu nebude,“ upozornil na výjimečnost sbírky. „Pohybuji se v prostředí divadla, filmu a hudby, sbírám věci s příběhem. S řadou světových celebrit jsem se potkal osobně. Sběratelství je nákladný koníček. Někdo chodí do hospody, já se věnuji sbírání věcí,“ namítl lovec autogramů hollywoodských hvězd.

Josef Mikáska byl od dětství byl fanouškem filmu, hudby a všeho zajímavého. „Z této vášně jsem došel až k síti videopůjčoven a začal rozvíjet své záliby. Vše začalo sbíráním autogramů, pak jsem došel k figurkám. Stala se z toho ohromná vášeň,“ přiznal. „Postupem času a vzhledem k množství jsem začal snít o muzeu. Pár spíše neúspěšných pokusů jsem uskutečnil, nicméně jsem nebyl nikdy spokojen. Pak přišlo období, kdy jsem se začal točit kolem filmu, hudby začal jsem potkávat i legendy. V ten moment jsem hledal spřízněné duše, kteří by mi pomohli s realizací muzea, protože bych to asi sám nezvládl,“ dodal Mikáska.